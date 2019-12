SALA ESTENSE - Sabato 28 dicembre alle 16,30 primo appuntamento della rassegna "Babbo Natale, Gnomi e Folletti" In scena Michele Cafaggi con le sue magiche bolle di sapone per l'incanto di piccoli e grandi

(Comunicato a cura dell'Associazione Teatrale Il Baule Volante)

Sabato 28 dicembre 2019 alle 16,30 la ventiduesima edizione della rassegna natalizia "Babbo Natale, Gnomi e Folletti" si aprirà, come di consueto, alla Sala Estense (Ferrara, Piazza Municipale), con uno spettacolo sorprendente "Ouverture des saponettes" dell'artista milanese Michele Cafaggi che presenterà uno spettacolo musicale e festoso in cui le sue magnifiche, enormi, coloratissime bolle di sapone danzeranno gioiosamente in un'esibizione magica e poetica

Un eccentrico direttore d'orchestra condurrà il pubblico nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone per un "concerto" dove l'imprevisto è sempre in agguato: da strani strumenti musicali nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle, i più fortunati fra il pubblico dei bambini potranno addirittura entrare in una bolla gigantesca!

Ouverture des Saponettes è un racconto visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, un magico spettacolo di clownerie, pantomima e musica che, nato per i più piccoli, finisce per incantare il pubblico di qualsiasi età.

Lo spettacolo attualmente conta più di 1000 repliche, è nato nel 2003 ed è stato presentato per la prima volta al Museo della Scienza e della Tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano nell'ambito delle attività organizzate dal laboratorio scientifico di bolle di sapone. È stato rappresentato in teatri e festival nazionali e internazionali (Francia, Irlanda, Belgio, Svizzera, Grecia, Giappone, Cina, Corea del Sud), in scuole materne, musei della scienza, casinò, varietà e gran galà. Ha partecipato alle trasmissioni televisive "I soliti ignoti" su Rai 1 e "Circo Massimo Show" su Rai 3, "Mattina in famiglia", Rai 1, "Bontà loro" Rai 1, Tg2, GT Ragazzi e Rai International.

Michele Cafaggi è un mimo, clown e giocoliere e da diversi anni sviluppa teatralmente la tecnica delle bolle di sapone giganti.

Ha studiato in Italia e in Francia con Jango Edwards, Quelli di Grock, Philippe Gaulier, Marcel Marceau, Philippe Radice presso l'Ecole Nationale du Cirque Fratellini, la Scuola di Arti Circensi della Sala Fontana e la Lega Italiana di Improvvisazione Teatrale.

Nel 1993 inizia la carriera lavorando come artista di strada e partecipando a numerosi festival in Italia e all'estero. Con il tempo, arriva a collaborare con artisti del calibro dello stilista Moschino e del cantautore Fabrizio De Andrè, in qualità di performer ed è invitato più volte nei programmi di Rai e Mediaset. Nel 2004, il primo premio e il premio del pubblico al Festival Internazionale di Ascona (CH) come miglior artista inaugura una lunga serie di altri importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale conseguiti fino a oggi.

Per tutti i bambini dai 3 ai 99 anni.

Inizio spettacoli: ore 16,30 (la biglietteria apre dalle 15,30)

Biglietti: adulti € 6,00, bambini € 5,00

Informazioni: Il Baule Volante -Paola Storari 347/9386676.

Immagini scaricabili: