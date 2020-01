CULTURA - Domenica 5 gennaio 2020 alle 21 alla Sala Estense di Ferrara (piazza Municipio 14) Torna "Play Mr D'Adamo", concerto di beneficenza in memoria di Antonio D'Adamo

Domenica 5 gennaio 2020 alla Sala Estense di Ferrara (piazza Municipio14, Ferrara) alle 21 si terrà la quindicesima edizione di Play Mr D'Adamo, concerto di beneficenza in memoria di Antonio D'Adamo armonicista blues (6-1-1960 30-1-2005); l'intero ricavato della serata sarà devoluto all'Ado (assistenza domiciliare oncologica); ringraziamo il Rotary Club di Ferrara per sostenere la manifestazione.

Sul palco gli Organic Trio accompagneranno 13 armonicisti amici di Antonio D'Adamo che provengono da varie parti della regione.

The Harmonica Players: Vincenzo Cattani, Gianluca Caselli, Guido Guidoboni, Federico Pellegrini, Max De Rosa, Angelo Adamo, Paolo Giacomini, Ermanno Costa, Roberto Manuzzi, Paolo Santini, Sophia Karimlawani, Marco Carone, Paolo Bertelli.

Organic Trio: Roberto Formignani chitarra, Massimo Mantovani tastiere, Roberto Poltronieri batteria

Il concerto è organizzato da: Associazione Musicisti di Ferrara, Ado-Assistenza Domiciliare Oncologica con il patrocinio del Comune di Ferrara.

Play Mr D'Adamo fa parte del circuito Italian Blues Union con il sostegno del Rotary Club di Ferrara.

In questi anni la manifestazione ha sempre visto una grande risposta di pubblico, diventando di fatto uno dei pochissimi eventi a livello nazionale che porta l'armonica a bocca in primo piano.

Ogni anno l'organizzazione propone situazioni diverse, dal repertorio acustico a quello dei classici blues Chicago style con sezione fiati oppure, come in questo caso, il repertorio sarà di strumentali jazz blues che si rifanno alla sonorità di Jimmy Smith; sarà anche l'occasione per ricordare un altro grande musicista e amico che ha fatto parte della band di Antonio D'Adamo (The Bluesmen) dalla nascita fino al 2008: Bruno Corticelli bassista storico scomparso nel 2013 e che ha partecipato alle edizioni di Play Mr D'Adamo dal 2006, cioè dalla prima edizione.

ANTONIO D'ADAMO (6-1-1960, 30-1-2005 musicista - armonicista)

Musicista autodidatta, si è dedicato per 25 anni allo studio approfondito dell'armonica a bocca diatonica nella musica blues, rock,country, bluegrass. Ha fatto parte della "Mannish Blues Band" fondata insieme all'amico Roberto Formignani, con la quale ha partecipato, negli anni 80 ad importanti trasmissioni radiofoniche e televisive (Rai 2 via Asiago Tenda e con Renzo Arbore a Quelli della Notte) e festival blues (Pistoia Blues, Milano Blues Festival, Aventino Blues ecc).

Si è esibito in concerto e in jam session con diversi artisti di fama internazionale fra i quali Carey Bell, Hiram Bullock, Willy Murphy, Alan King, Andy J. Forest.

Nel 1992 contribuisce alla formazione di The Bluesmen, con i quali si esibisce in diversi festival blues (Castel San Pietro Terme In Blues, Imola Blues, Ravenna Blues, Aspro Blues, Delta Blues, Liri Blues Winter 2004, Lerici Blues Joint 2004 ecc.. ).

Con questa formazione ha l'onore di aprire I concerti di artisti come: Nine Below Zero, Scott Henderson, Dave Alvin, Jorma Kaukonen, Paul Geremia, Billy Boy Arnold, Kelly Joe Phelps, Robben Ford.

Discografia:

-The Mannish Blues Band Demo 1 (1983)

musicassetta autoprodotta registrata al White Studio di Ferrara con la quale la band riesce ad entusiasmare Renzo Arbore e a farsi programmare nella trasmissione "Quelli della Notte";

-The Mannish Blues Band Demo 2 (1986)

musicassetta autoprodotta registrata al White Studio di Ferrara che contiene diversi brani originali;

-The Mannish Blues Band - '87-90 (1990) musicassetta prodotta da Musicando;

-The Bluesmen - Intrepido Blues (1996) CD prodotto da Musicando registrato al B & B di Vigarano Mainarda (FE);

-The Bluesmen - The Bluesmen (2002) CD prodotto dal Comune di Ferrara- Assessorato alle Politiche e Istituzioni Culturali e registrato alla N H Q di Ferrara.

(Comunicazione a cura dell'Associazione Musicisti di Ferrara)

Immagini scaricabili: