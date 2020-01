BIBLIOTECA POPOLARE GIARDINO - Nella sede ai piedi del Grattacielo incontri per dialogarein tedesco, francese, italiano, inglese e portoghese Language café: continuano le conversazioni gratuite con persone madrelingua

Proseguono anche nel nuovo anno gli incontri del 'language cafè' organizzati dalla Biblioteca popolare Giardino di Ferrara nella propria sede ai piedi del Grattacielo (viale Cavour 183, Ferrara). Ogni settimana, dal 7 gennaio 2020, tanti appuntamenti per conversare in modo libero e gratuito con persone madrelingua, nell'ambito di incontri informali e a tema libero per migliorare la conoscenza delle lingue.

I partecipanti potranno dialogare in lingua straniera o contribuire, da madrelingua, ad arricchire con idee, proposte ed esperienze lo scambio interculturale secondo il seguente programma:

- martedì, dalle 10 alle 12, tedesco;

- martedì, dalle 21 alle 22,30 francese;

- venerdì, dalle 21 alle 22,30, italiano, inglese e portoghese.

La partecipazione agli incontri è, come sempre, libera e gratuita.

Chi fosse interessato per il futuro alle conversazioni di spagnolo, può contattare la biblioteca o recarsi nella sede di viale Cavour 183.

Per info: Biblioteca Popolare Giardino, sito web https://www.bibliopopgiardino.it/, pagina Fb https://facebook.com/bibliopopgiardino, email info@bibliopopgiardino.it, tel. 348 9750412 (Alberta).

(Comunicazione a cura della Biblioteca popolare Giardino)

