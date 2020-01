BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 13 gennaio 2020 alle 17 conferenza in via Scienze Il rapporto tra scienza della natura e scienza dello spirito analizzato da Daniele Liberi

Sarà incentrata sul tema del rapporto tra scienza della natura e scienza dello spirito la conferenza di Daniele Liberi in programma lunedì 13 gennaio 2020 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara). L'incontro, a partecipazione libera, rientra nella rassegna dedicata alla 'spiritualità applicata' e sarà introdotto da Marcello Girone Daloli.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

La dicotomia tra scienze naturali e scienze spirituali ha ormai raggiunto il suo limite funzionale: il muro che divide questi ambiti deve essere abbattuto senza rinunciare alle grandi conquiste dell'uno e dell'altro. Già alcune figure importanti della storia della scienza hanno lavorato in questa direzione e, tra le più importanti, vi furono prima Goethe e poi Steiner. E' possibile rimanere collegati al mondo dell'esperienza sensibile sostenuti da un pensare forte e limpido senza che ciò imponga all'essere umano di percorrere vie vere ma astratte? Può l'uomo conoscere con la forza penetrante dello spirito scientifico capace della moderna e possente tecnologia e, allo stesso tempo, mantenere in questa forza conoscitiva la sua essenzialità umana? Cercheremo in questa serata di toccare alcuni elementi importanti relativi a queste profonde domande.

Daniele Liberi, astrofisico e insegnante della scuola primaria e secondaria, lavora da circa 15 anni presso la scuola Waldorf di Verona e, da 5, presso la scuola Waldorf superiore di Conegliano. Collabora come formatore con l'Accademia Aldo Bargero per la formazione di insegnanti Waldorf e fa parte della redazione della rivista "Arte dell'Educazione". Il suo percorso di studio nell'ambito antroposofico lo ha portato ad approfondire il percorso gnoseologico di Steiner attraverso l'opera di Massimo Scaligero e del suo allievo Lucio Russo. Collabora da molti anni con il sito Osservatorio Scientifico Spirituale.

Scarica il programma della Rassegna di incontri con la spiritualità applicata

