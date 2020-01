SPORT E COMMERCIO/TURISMO - Settima partecipazione alla storica competizione per il pilota ferrarese, A.D. del Gruppo Promotor e socio del Club Officina Ferrarese Il team Alex De Angelis e Sergio Sisti nuovamente in pista al "Rallye Monte-Carlo Historique 2020"

Oggi in mattinata (martedì 21 gennaio) nella residenza municipale di Ferrara, è stata presentata la partecipazione al "Rallye Monte-Carlo Historique 2020", al via il prossimo 29 gennaio, del team composto dal pilota e amministratore delegato ‘Promotor' Alessio De Angelis e dal campione regolarista ferrarese Sergio Sisti.

All'incontro con la stampa, oltre ai due atleti protagonisti della gara, erano presenti gli Assessori comunali allo Sport, al Commercio/Turismo e al Lavoro/Attività Produttive, il presidente onorario del Club Officina Ferrarese Giulio Felloni e il vicepresidente di Officina Ferrarese Carlo Grelewski.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

DOPO IL PODIO DEL 2019, PROMOTOR CLASSIC TORNA IN FORZE AL RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE, A CACCIA DELLA VITTORIA ASSOLUTA CON "ALEX" DE ANGELIS E AL FIANCO DEI PROPRI CLIENTI SPORTIVI

Per gli italiani appassionati di rally storici, le ultime edizioni del Rallye Monte-Carlo Historique sono state decisamente indimenticabili. Le gare del 2018 e 2019 hanno regalato finali al cardiopalma, con prove altamente selettive e abbondanti nevicate che hanno portato il classico scompiglio dell'ultimo minuto nelle classifiche finali e hanno regalato la vittoria al Belpaese nel 2018, con i bravissimi Gianmaria Aghem e Diego Cumino, e il secondo e terzo posto nel 2019 con Alessio De Angelis / Sergio Sisti e Massimo Canella / Nicola Arena.

De Angelis, campione italiano di Rally Raid e alla sua settima partecipazione nel 2020, sarà schierato al via del 29 gennaio ancora in coppia con Sisti, già vincitore della 1000 Miglia e con 15 partecipazioni al rally monegasco, nel tentativo di agguantare finalmente la vittoria assoluta, dopo quella di classe del 2019, e tornerà a farlo ancora una volta a bordo di una vettura preparata "in proprio".

"Ritmo" e colori di Promotor Classic e Officina Ferrarese

Consigliere e partner dello storico club Officina Ferrarese, De Angelis, "Alex" per gli amici, è A.D. del Gruppo Promotor, affermata realtà del comparto automotive classico, che con gli anni si è specializzata, tra le altre cose, nella preparazione delle vetture "pronto gara" e nell'assistenza al seguito, con un'attenzione particolare al Rallye Monte-Carlo Historique, "classica" blasonata riservata alle auto storiche costruite dal 1954 al 1980.

La partecipazione 2020, con due equipaggi "Promotor" ai nastri di partenza, sarà una sorta di "prova generale" in vista dell'edizione 2021, in cui prevedono di portare in gara ben quattro vetture (una per Alessio e tre a disposizione per i clienti sportivi), ciascuna seguita da un proprio veicolo di assistenza dedicato con meccanici specializzati a bordo. Con un pizzico di sano patriottismo, le vetture saranno tutte di casa Fiat e tutte, come specificato, allestite direttamente da Promotor Classic: una 124 Abarth con allestimento Gruppo 4, una 125 1.6 Gruppo 1, una 128 Sport Coupé con specifiche Gruppo 2 e la Fiat Ritmo del 1978 usata abitualmente da De Angelis.

Una scelta, quella della Ritmo, tanto inusuale quanto furba perché la Ritmo, pur con un propulsore di soli 1.100 cc, si è dimostrata estremamente stabile e versatile sul tracciato di gara, in cui l'incognita delle condizioni meteo ribalta spesso e volentieri i pronostici: sulle montagne francesi possono alternarsi nel giro di pochi chilometri asciutto, pioggia, neve e ghiaccio. Per questo diventano fondamentali sia l'allestimento dei veicoli che la preparazione pre-gara, con tanto di ricognizioni del percorso e pianificazione dei punti di assistenza. E poi la storia insegna che al "Monte", come lo chiamano gli affezionati, potenza e velocità non sono garanzia di risultato: lo dimostrano i tre Rallye vinti dalle piccole Mini negli anni sessanta e il miglior tempo assoluto segnato nel 1980 su un Col de Turini completamente innevato, dal grande e indimenticato Attilio Bettega, proprio al volante di una Ritmo della squadra ufficiale Fiat.

Dedicata a Bettega

Ed è da quella vittoria al "Turini" che trae ispirazione l'idea di Promotor Classic di allestire la livrea evocativa "Bettega Tribute" della vettura; una replica fedele di quella con cui Bettega e Mannucci compirono l'impresa, esattamente quarant'anni fa. Quello di Attilio Bettega è infatti uno dei nomi che, a distanza di anni, ancora scaldano il cuore degli appassionati di rally.

Il giovane Attilio avvia la carriera agonistica nel 1972 con una Fiat 128 Coupé, la classica macchina di famiglia buona pure per correrci alla domenica; la sua grande occasione arriva solo cinque anni dopo, nel 1977, quando si mette in luce vincendo il Trofeo A112 e diventando un "ufficiale". Conquista quindi volante e sedile dell'incredibile Lancia Stratos, con la quale, al Rally Valle d'Aosta, si classifica secondo assoluto dietro nientemeno che al "drago" Sandro Munari. In una carriera legata a doppio filo col gruppo Fiat e ingiustamente avara di vittorie, Attilio va diverse volte a podio. Il tragico epilogo arriva al Tour De Corse del 1985 quando, durante la quarta prova speciale, Bettega perde il controllo e finisce contro un albero con la sua Lancia Rally 037, che ne esce letteralmente aperta in due. Il suo navigatore, Maurizio Perissinot, scende dalla vettura illeso, mentre per Attilio non c'è nulla da fare.

Ma l'impresa che viene ricordata con più affetto è proprio quella al "Monte" del 1980: insieme ai mostri sacri del rally di quegli anni, gente come Walter Rohrl, Markku Alen, Bernard Darniche, Bjorn Waldegard ed Ari Vatanen, ci sono due italiani: uno è il nostro Attilio, l'altro è Mario Mannucci, decano della navigazione e storico "secondo" del grande Munari. Al via i due fanno quasi tenerezza, a bordo della loro piccola Fiat Ritmo 75 Abarth col numero 15 ma, come già detto, il Monte Carlo è una gara in cui non contano solo le dimensioni. E infatti, in una gara contesa a colpi di strategie tra Darniche su Stratos e Rohrl su 131 Abarth, la speciale per eccellenza, la dura e appassionante scalata al Col del Turini, vede spuntare a sorpresa il classico terzo che gode tra i due litiganti: la Ritmo bianca e blu del team italiano che, tra lo stupore generale, il giorno seguente si ritrova allo start in seconda posizione assoluta, staccato dai primi di soli quattro minuti. Un impresa miracolosa che, assieme alla memoria dei suoi autori, Alessio vorrà ricordare quest'anno, coadiuvato per la quinta volta consecutiva dall'amico Sergio, già campione italiano di regolarità. Dopo quarant'anni esatti, i due proveranno nuovamente a portare il nostro tricolore sul podio di Monte Carlo del 5 febbraio: nervi saldi, dita incrociate e un grosso in bocca al lupo!

RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE 2020: PROMOTOR CLASSIC QUEST'ANNO SCEGLIE LO START DA MONTE CARLO

Per gli equipaggi supportati da Promotor Classic al Rallye Monte-Carlo Historique 2020, quest'anno la partenza sarà da Monte Carlo, nonostante la disponibilità, per il secondo anno consecutivo, della passerella milanese, dalla quale venerdì 31 gennaio alle 18:00 partiranno circa 60 vetture più i dieci equipaggi provenienti da Atene.

I primi motori si accenderanno infatti mercoledì 29 Gennaio, con lo start delle prime tappe di avvicinamento: Atene (1715 km / ore 12:40 locali) e Glasgow (2142 km / ore 18:00 locali); seguiranno venerdì Bad Hombourg (1257 km / ore 14:00), Milano (1069 km / ore 18:00), Barcellona (958km / ore 19:00), Reims (940 km / ore 19:00) e infine Monte-Carlo (950 km / ore 20:00), con gli equipaggi diretti verso la destinazione comune di Buis-les-Baronnies, nel cuore della Drôme provenzale, che vedrà arrivare i primi concorrenti sabato 1 febbraio a partire dalle 10:30 dopo due prove speciali impegnative fin da subito: «Montauban-sur-l'Ouvèze - Saint-André-de-Rosans» (45 km) e «La Motte-Chalancon - Saint-Nazaire-le-Désert » (17 km). L'ultimo controllo orario della giornata è previsto a Crest alle 15:00, prima di raggiungere Valence, il cui arrivo in Champ de Mars è previsto a partire dalle 15:55.

Domenica 2 Febbraio sveglia presto e start alle 6:30 per la "tappa di Classement", sul percorso de «La Croze - Antraigues-sur-Volane» (57 km) e "Burzet- Lachamp-Raphaël" (49 km). La pausa di metà giornata è prevista a partire dalle 12:40 in Place du Marché a Saint-Agrève, prima di affrontare l'anello di "Saint-Bonnet-le Froid" (25 km) e i 22 km della « Saint-Pierre-sur-Doux - Col du Buisson» e di rientrare a Valence via Plats e Tournon-sur-Rhône.

Lunedì 3 Febbraio altro start alle 6:30, con altre quattro prove impegnative: «Col Gaudissart - La Cime du Mas » (18 km), «Les Nonières - Chichilianne» (19 km), controllo orario a Place Roger Brachet a Mens alle 10:50 e subito via verso i 16 km della «Saint-Michel-en-Beaumont - Corps» e, infine, i 31 della «La Piarre - Establet»; poi controllo orario a Saint-Jean-en-Royans (dalle 16:30) e rientro, ancora, a Valence.

Martedì 4 Febbraio lo start è notturno: alle 5:30. Si parte coi 21 km della «Saint-Nazaire-le-Désert - La Motte-Chalancon », si prosegue coi 18 km della « Bréziers - Selonnet» e poi la famosa prova del Col de Corobin «Etablissement Thermal - Norante» da 16km. L'ultimo controllo orario prima dell'ingresso al Parco Chiuso a Monaco (15:15) sarà a Place Neuve a La Turbie a partire dalle 14:40.

La partenza per la tappa finale, in programma la notte tra Martedì 4 e Mercoledì 5 Febbraio, avrà luogo a Monaco dalle 21:00 e vedrà gli equipaggi impegnati con la « Col de Braus - Lantosque» (34 km) e la «La-Bollène-Vésubie - Sospel» (35 km) prima di rientrare al Port Hercule de Monaco all'1:30 circa della notte.

Come da tradizione, la serata di Gala e le Premiazioni si svolgeranno la sera di Mercoledì 5 Febbraio nella Salle des Etoiles al Monte-Carlo Sporting Club.

GRUPPO PROMOTOR SRL: DODICI ANNI DI ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DI GENTLEMAN DRIVER E COLLEZIONISTI

Gruppo Promotor srl nasce nel 2008 ed è oggi una delle realtà italiane più importanti - anche a livello internazionale - ad operare nel settore dei veicoli d'epoca più esclusivi. Alessio De Angelis, amministratore delegato della società, ha ereditato la passione per le auto storiche dal padre Massimo (a sua volta socio fondatore del club Officina Ferrarese) trasferendola quotidianamente nel suo lavoro.

Ma passione e competenza caratterizzano l'intero team impegnato nella struttura ferrarese specializzata nella compravendita, nel restauro e nell'assistenza delle auto classiche e sportive. Un prezioso know-how messo a disposizione dei collezionisti più esigenti, che trovano in Promotor il partner ideale cui affidare i propri gioielli a quattro ruote.

Fiore all'occhiello del Gruppo Promotor è l'officina, nella quale operano professionisti dei singoli settori (motoristi, telaisti, elettrauto, costruzione pezzi speciali) affiancati da giovani operatori che qui hanno trovato opportunità professionali di alto livello.

Inoltre Promotor Classic segue i suoi clienti nei più importanti e prestigiosi eventi internazionali, offrendo un servizio completo a 360°: dalle procedure di iscrizione al trasporto dei veicoli, dall'assistenza tecnica "on the road" alla logistica generale; non ultimo, il programma di noleggio vetture e assistenza in gara.

HANNO DETTO

Riccardo Zavatti, presidente Club Officina Ferrarese

«Per il nostro club è un grande onore avere al Rallye Monte Carlo Historique un pilota ferrarese, non solo come semplice partecipante, ma come atleta specializzato e capace di raggiungere ottimi risultati come lo scorso anno. Quest'anno partiamo con un passo avanti, sperando di migliorare ancora di più una grande prestazione. Gareggiare contro squadre ufficiali di quella importanza è al contempo una responsabilità e un onore. Con la partecipazione di Alex, Ferrara e il nostro club sono rappresentate nel migliore dei modi».

Giulio Felloni, presidente onorario Club Officina Ferrarese

«La partecipazione di un grande pilota come Alex De Angelis e di un ottimo navigatore e regolarista come Sergio Sisti al Rally di Montecarlo mi ricorda gli inizi delle gare motoristiche. Alex è un nuovo talento del motorismo sportivo che porta avanti una grande passione. Una passione figlia di un entusiasmo autentico che affonda le radici nella tradizione ma con lo sguardo al futuro. De Angelis è un esempio sportivo e agonistico che dovrebbe essere preso a modello dai tanti giovani che vogliono approcciarsi al mondo delle gare».

Assessore allo Sport Comune di Ferrara

«La coppia De Angelis - Sisti ha consolidato una lunga serie di ottimi risultati in campo sportivo che sicuramente non possono fare altro farci piacere e renderci estremamente orgogliosi come amministrazione. Con loro si rinnova una lunga tradizione che è iniziata agli inizi del secolo scorso con nomi di fama mondiale come Bugatti e Ferrari che, proprio nella nostra città, hanno trovato terreno fertile per iniziare a scalare la vetta del successo. Dopo l'ottima gara dello scorso anno, sono sicuro che la coppia De Angelis - Sisti potrà ottenere ottimi risultati anche quest'anno, cercando di arrivare al gradino più alto del podio».

Assessore al Turismo Comune di Ferrara

«E' un'ottima notizia perché Alex De Angelis è un atleta ferrarese, partecipare ad una competizione così prestigiosa da lustro non solo a tutto il comparto sportivo bensì all'intera città. Avere la possibilità di essere rappresentati in un contesto sportivo così prestigioso a livello internazionale è sicuramente una meravigliosa vetrina per Ferrara».

Michele Di Mauro ufficio stampa Gruppo Promotor s.r.l. 328.3070223 md@getshaped.it

Immagini scaricabili: