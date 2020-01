BIBLIOTECA BASSANI - Venerdì 31 gennaio alle 17 nell'Auditorium di via Grosoli 42 (a Barco) "L'apprendista scienziato", uno spettacolo per spiegare la ricerca medica

"L'apprendista scienziato" è il titolo della rappresentazione teatrale pensata per catturare l'attenzione anche dei bambini che verrà messa in scena venerdì 31 gennaio 2020 alle 17 nell'Auditorium della Biblioteca Giorgio Bassani (via G. Grosoli 42 a Ferrara, quartiere Barco). Lo spettacolo fa parte della campagna di crowfunding progettata all'interno dell'Università di Ferrara ed è finalizzato a sensibilizzare bambini e adulti sul tema della ricerca sulla malattia genetica neurodegenerativa denominata Atassia Spinocerebellare di tipo 2.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - E' dedicato ai più giovani l'evento che si inserisce nella campagna di crowdfunding Unife dedicata alla cura dell'atassia spinocerebellare di tipo II.

Venerdì 31 gennaio alle 17 nell'Auditorium della Biblioteca Giorgio Bassani al quartiere Barco di Ferrara, (via Grosoli 42), è in programma lo spettacolo "L'apprendista scienziato" della Compagnia Fantateatro, realizzato in collaborazione con Tecnoscienza.

Fantateatro è l'incontro di registi, pedagogisti, artisti, attori ed educatori che realizzano performance varie e multiformi, contaminando diversi linguaggi artistici, per parlare soprattutto ai bambini.

In questo caso Umberto Fiorelli e Marco Piazza, per la regia di Sandra Bertuzzi, racconteranno la storia di un giovane, volenteroso ma un po' pasticcione, che vorrebbe diventare apprendista scienziato. Uno spettacolo interattivo di teatro d'attore, scienza e animazione, che si propone di intrattenere, divertire e stimolare la curiosità scientifica in tutti gli spettatori, grandi e piccoli.

Si tratta di un modo leggero per parlare di una cosa seria: la ricerca scientifica, soprattutto se declinata in ambito medico e clinico.

Per questo motivo la partecipazione sarà legata alla raccolta fondi per la campagna di crowdfunding sull'atassia spinocerebellare di tipo II. Per sostenere il lavoro del team di ricerca del Laboratorio di Biochimica, Immunologia e Microbiologia di Unife, basterà lasciare un'offerta libera all'ingresso e godersi lo spettacolo.

Per info: Biblioteca Giorgio Bassani, via Grosoli 42, Ferrara, info.bassani@comune.fe.it, tel. 0532 797414.

