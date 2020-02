INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE - Presentate dal gruppo Misto in Consiglio comunale Richieste in merito al percorso ciclopedonale a Gaibanella e alla sicurezza dell'incrocio via Bastarolo/via Miniera a Pontelagoscuro

Queste le interrogazioni e interpellanze pervenute agli uffici comunali:

- la consigliera Anna Ferraresi (gruppo Misto del Consiglio comunale di Ferrara) ha interrogato il sindaco Alan Fabbri e l'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Maggi in merito al percorso ciclopedonale nella zona di Gaibanella (PG 17310/2020)

- la consigliera Anna Ferraresi (gruppo Misto del Consiglio comunale di Ferrara) ha interpellato il sindaco Alan Fabbri e l'assessore alla sicurezza Nicola Lodi in merito alla sicurezza stradale dell'incrocio tra via Bastarolo e via Miniera a Pontelagoscuro (PG 17322/2020)

