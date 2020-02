BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 17 febbraio 2020 alle 17 "Invito alla lettura" in via Scienze ​"Essere" di Fabio Tombari: analisi, spunti e approfondimenti con Marcello Girone Daloli

Sarà dedicato a ​"Essere" di Fabio Tombari, nell'edizione a cura di Giovanna Rotondo, illustrata dai dipinti di Orlando Sora, l'appuntamento di "Invito alla lettura" in programma lunedì 17 febbraio 2020 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara). Letture e commenti saranno a cura di Marcello Girone Daloli del gruppo di studio "Essere di F. Tombari".

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Fabio Tombari e Orlando Sora sono due straordinari artisti del Novecento, liberi e solitari, che molto hanno condiviso nella vita e nell'arte. Nascono a Fano, nelle Marche, saranno amici d'infanzia e di tutta la vita e, pur essendo molto diversi intellettualmente, saranno uniti dalla stessa concezione di intendere l'Arte. La narrativa di Tombari esprime grande sensibilità e rispetto per la sacralità e il mistero della vita, per l'energia degli elementi, per i segreti della natura e degli animali; nei suoi scritti troviamo molta natura e amore per tutto ciò che lo circonda: è un vero ecologo "ante litteram". La lirica "Essere", una lirica di profonda bellezza e spiritualità, viene pubblicata per la prima volta nel 1954, unico lavoro poetico nella vasta produzione letteraria dello scrittore.

Orlando Sora mostra da subito di essere dotato di talento: è naturalmente un grande ritrattista, ma ama dipingere anche la composizione e il paesaggio. La sua pittura manifesta una ricerca continua e, nel tempo, diviene sempre più profonda e spirituale. Fabio Tombari dirà di lui: "Orlando Sora è un pittore che tale è per la sua pittura".

Orlando Sora e Fabio Tombari non hanno mai aderito a gruppi o movimenti artistici. Sia l'uno che l'altro amavano lavorare in silenzio e solitudine come due artigiani. Tombari era un appassionato studioso di Steiner e nella lirica ha espresso un sunto dell'Antroposofia, perché "Essere" è Espressione del Cristo Logos.

Giovanna Rotondo racconta la lirica "Essere" di Fabio Tombari con le immagini dei dipinti di Orlando Sora scegliendo, con amore e attenzione, dipinti e affreschi di Sora, per costruire quasi un testo a fronte alle strofe della poesia di Tombari, che ha avuto il privilegio di conoscere e frequentare insieme a Orlando Sora, con il quale ha lavorato per molti anni.

