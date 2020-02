MUSEI CIVICI - Domenica 23 febbraio alle 15,30 appuntamento per bambini e ragazzi in corso Giovecca a Ferrara Carnevale degli Este 2020: alla Palazzina Marfisa un pomeriggio di giochi per rievocare la battaglia di Polesella

Anche alla Palazzina Marfisa si festeggia il Carnevale degli Este 2020 con un pomeriggio di attività e giochi per i più piccoli, per rievocare la battaglia di Polesella.

L'appuntamento, per bambini e ragazzi dai 5 ai 10 anni, è per domenica 23 febbraio 2020 nelle sale della Palazzina di corso Giovecca 170 a Ferrara, con un'iniziativa dal titolo 'Colpito e affondato...o quasi!' organizzata dall'associazione culturale Artena, in collaborazione con i Musei civici d'Arte antica di Ferrara, nell'ambito del programma del 'Carnevale degli Este 2020'.

"Scopriremo - spiegano gli organizzatori - la tecnica della battaglia di Polesella, avvenuta nel 1509 alla corte di Alfonso e Ippolito e rievocheremo con un gioco di movimento lo scontro fra le artiglierie estensi e la flotta veneziana".

L'attività per bambini e ragazzi accompagnati da un adulto avrà una durata di un'ora e trenta minuti, con un costo di 6 euro per bambini + 2 euro per gli adulti. E' richiesta la prenotazione all'associazione culturale Arte.Na da effettuare telefonando al n. 328 4909350 oppure scrivendo a: ferrara@associazioneartena.it (www.associazioneartena.it - FB: Arte-Na Associazione culturale)

Il programma completo del Carnevale degli Este 2020 è consultabile sul sito www.paliodiferrara.it/carnevale

