POLITICHE GIOVANILI - Proclamati i vincitori. L'ass. Micol Guerrini: grazie ai partecipanti, date sostegno e conforto in un momento difficile "Io S(u)ono da casa": oltre 3mila like per i videoclip autoprodotti

"La musica e la creatività diventano fonte di sostegno e di conforto che ci aiutano a superare questa emergenza". Così l'assessore alle Politiche giovanili Micol Guerrini commenta la conclusione del concorso musicale a distanza, organizzato online dall'associazione di promozione sociale Ultimo Baluardo con l'obiettivo di offrire continuità alle attività culturali del centro musicale comunale Sonika, che si trova a Ferrara in viale Alfonso I d'Este 13. "È con grande soddisfazione - dice l'ass. Guerrini - che ho seguito la partecipazione al contest 'Io S(u)ono da casa' da parte di numerosi musicisti che hanno inviato i video musicali registrati in casa, suonando e cantando dal vivo, permettendo così alle persone di sentirsi virtualmente di nuovo unite". Secondo l'assessore "questo tipo di iniziative mostrano come i social, utilizzati in modo intelligente, possono diventare strumenti di condivisione fruttuosa. Per questo ringrazio i partecipanti al contest, artisti con età molto diverse tra loro, in buona parte ferraresi ma provenienti anche da altre regioni come Lombardia, Piemonte, Veneto, Marche e Toscana. La musica ci unisce nonostante le distanze e non ci fa sentire soli. Grazie di cuore per tenerci compagnia con un'iniziativa come questa in un momento difficile".

Complessivamente sono 35 i videoclip ricevuti, che hanno raggiunto i 3000 like su facebook in questo momento di temporanea chiusura dell'attività del centro culturale musicale giovanile "Sonika" a cura dell'Assessorato alle Politiche Giovanili.

Tre i vincitori, che si aggiudicano i premi messi a disposizione dal centro e che sono stati proclamati oggi, mercoledì 1 aprile 2020:

1.o classificato (453 voti) PnB Band - Rocketman; 2.o classificato (359 voti) Sha-Buzz - Counting Stars; 3.o classificato (235 voti) Cheriach Re - Nel Nulla..

LA SCHEDA del contest a cura dell'Assessorato alle Politiche Giovanili - Durante queste giornate di chiusura in casa, Sonika e Ultimo Baluardo APS vogliono continuare ad occuparsi di musica per poter rimanere in contatto con quei musicisti che da anni sono la vera linfa del centro culturale di Ferrara situato in viale Alfonso I d'Este 13 all'interno del Centro culturale Slavich.

Si è perciò deciso di indire un piccolo contest denominato IO S(U)ONO A CASA per mettere in palio alcuni premi e per permettere alle persone di sentirsi di nuovo unite. Possono partecipare tutti, musicisti di ogni genere e chiunque abbia il desiderio di mettersi in gioco per condividere la propria musica.

→ Come funziona - Registrate un video in casa con qualsiasi strumento che avete a disposizione, dallo smartphone alla webcam, alla videocamera, mentre suonate e cantate rigorosamente dal vivo. Inviate i vostri video preferibilmente all'indirizzo mail info@sonikaferrara.it oppure per messaggio privato alla pagina facebook di Sonika.

→ Tempistiche - i video raccolti (dal 13/03 fino al 21/03) sono stati pubblicati sulla nostra pagina facebook Sonika il 22/03 con votazioni dal giorno 22/03 al giorno 28/03, quindi la proclamazione dei vincitori il giorno 1/04;

→ Premi - I video più votati (con like o reactions) riceveranno i seguenti premi: - I classificato: 2 giorni di studio registrazioni presso Sonika con fonico incluso - II classificato: 1 slot per suonare in apertura durante una data de Il Solito Festival 2020 - III classificato: 1 buono di € 50,00 spendibile presso Liuteria Marco Pontillo Store

Link utili:

• EVENTO FACEBOOK www.facebook.com/events/2670895419813126/

• FERRARA BYNIGHT www.ferrarabynight.com/io-suono-in-casa-il-contest-musicale-disonika/

• LA NUOVA FERRARA lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2020/03/15/news/arriva-io-s-u-ono-acasa-il-contest-targato-sonika-1.38598207

• ESTENSE.COM www.estense.com/?p=842600&fbclid=IwAR3rXtXrNSTcfSF1aIJAHu1Kc8loIhqdQlNaR

• FILO MAGAZINE www.filomagazine.it/2020/03/ferraranonsiferma-12-03-lintrattenimento-culturale-ai-tempi-del-coronario-bigatton/

