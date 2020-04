POLITICHE GIOVANILI - Fino al 22 giugno 2020 i corsi di formazione del Laboratorio Aperto di Ferrara sulle nuove tecnologie Webinar gratuiti per studenti: un ciclo di oltre venti seminari online

Creare un sito, realizzare una app o anche usare i sistemi digitali per creare una narrazione o fare storytelling utilizzando immagini e parole. Sono questi i contenuti del nuovo cliclo di oltre venti corsi online destinati ai ragazzi delle scuole superiori e dell'Università di Ferrara su vari temi legati alle nuove tecnologie. Gli appuntamenti di formazione online sono organizzati dal Laboratorio Aperto di Ferrara ex Teatro Verdi. Si va dagli incontri formativi dedicati alle nuove professioni nell'era del digitale fino alla realizzazione passo per passo di applicazioni in Realtà Virtuale e Aumentata, dalla creazione di un sito in WordPress fino alla definizione del nuovo rapporto tra Scienza e Beni Culturali.

"Questi percorsi online coinvolgono i ragazzi su argomenti utili per la loro formazione culturale e il loro futuro lavorativo", spiega l'assessore alle Politiche giovanili e Servizi Informatici Micol Guerrini. E sottolinea: "Mai come in questo momento le nuove tecnologie sono risultate essenziali, nello svolgimento della vita ordinaria, lavorativa e per l'apprendimento. È importante, oggi, sapere sfruttare questi canali per sviluppare nuovi orizzonti che possono diventare nuove opportunità di occupazione per i giovani grazie all'utilizzo consapevole di moderni strumenti e tecnologie all'avanguardia".

I laboratori formativi e gli appuntamenti didattici costituiscono il cuore dei progetti all'interno del Laboratorio di Ferrara e puntano a coinvolgere tutte le fasce d'età nell'esplorazione dei temi del digitale e nella comprensione delle sue potenzialità nella vita privata e professionale.

Il comunicato del Laboratorio Aperto spiega: "Le attività formative e di laboratorio che si tengono online, visto il momento di emergenza, sono rivolte a target diversi, ma anche a insiemi che si incrociano: l'idea è che la contaminazione che fa nascere nuove idee parte dalla condivisione di saperi e visioni".

La partecipazione è gratuita, il calendario è pubblicato sul sito del laboratorio aperto con i link ai relativi moduli di iscrizione: laboratorioapertoferrara.it/nuovo-ciclo-di-webinar-del-laboratorio-aperto-di-ferrara/.

Per informazioni: Laboratorio, pagina Facebook "Laboratorio Aperto - Ferrara" su www.facebook.com/laboratorioapertoferrara, email ferrara@labaperti.it.

Programma dei corsi:

29.04.2020 h 17:00 – Storytelling digitale a scuola con Luca Berti

04.05.2020 h 17:00 – Crea il tuo profilo Linkedn con Luca Berti

06.05.2020 h 17:00 – Educazione al videogioco con Luca Berti

08.05.2020 h 17:00 – Domotica e risparmio energetico con Alessio Ricci

Progettare la Realtà Virtuale e Aumentata. Corso in tre moduli con Rebecca Pagano

11.05.2020 h 17:00 – AR, VR e MR: introduzione alla realtà che si espande

13.05.2020 h 17:00 – AR E VR: quando e dove

15.05.2020 h 17:00 – Analisi di Case Histories

18.05.2020 h 17:00 – Creare un sito con WordPress con Andrea Asioli

20.05.2020 h 17:00 – Introduzione al linguaggio HTML con Andrea Asioli

22.05.2020 h 17:00 – Introduzione al CSS con Andrea Asioli

25.05.2020 h 17:00 – Programmare in Javascript con Andrea Asioli

27.05.2020 h 17:00 – Tecnologia e Beni Culturali con Manuela Serando

29.05.2020 h 17:00 – Scienza e Beni Culturali con Manuela Serando

03.06.2020 h 17:00 – Uso consapevole dei Social Media con Serena Boglione

04.06.2020 h 17:00 – Narrare e imparare: percorsi di digital storytelling con Serena Boglione

05.06.2020 h 17:00 – Digitale, mercato e lavoro: le nuove professioni digitali con Serena Boglione

Realizzare applicazioni di Realtà Virtuale in 3D. Corso in sette moduli con Rebecca Pagano

08.06.2020 h 17:00 – Primi passi su Unity

10.06.2020 h 17:00 – Unity e C#

12.06.2020 h 17:00 – Introduzione alla VR e AR

15.06.2020 h 17:00 – Realizzare la prima app in VR

17.06.2020 h 17:00 – Relizzare un gioco in VR

19.06.2020 h 17:00 – Realizzare un’app in AR con Vuforia

22.06.2020 h 17:00 – Realizzare un’app in AR con AR Foundation

