Esame delle delibere "Agevolazioni fiscali per recupero o restauro di facciate di edifici esistenti" e "Regolamento per scavi stradali per la posa di servizi a rete"

La 3.a Commissione del Consiglio comunale di Ferrara - presieduta dal consigliere Francesco Traspadano Carità - si riunirà giovedì 7 maggio 2020 alle 15 in Videoconferenza (diretta streaming sul canale youtube del Comune di Ferrara - https://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe).

All'esame del gruppo di lavoro le delibere: - "Agevolazioni fiscali per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti - individuazione delle zone A e B ai sensi del DM 1444/1968" (assessore relatore Andrea Maggi); - "Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino di scavi stradali per la posa di canalizzazioni, opere civili e manufatti destinati alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprasuolo del Comune di Ferrara e Norme Tecniche Attuative" (assessore relatore Micol Guerrini).

