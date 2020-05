POLITICHE SOCIALI - Giovedì 4 giugno 2020 alle 18 nella sede del coordinamento di Protezione Civile (via Marconi 35) Consegna di prodotti alimentari al Centro Solidarietà e Carità

L'assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti interverrà giovedì 4 giugno 2020 alle 18 nella sede del coordinamento di Protezione Civile (via Marconi 35, Ferrara) per la consegna di prodotti alimentari (pasta) al Centro Solidarietà e Carità che provvederà a distribuirli a sostegno delle famiglie bisognose del territorio ferrarese. L'iniziativa è a cura del Club 41 Ferrara 6 in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e il Coordinamento di Protezione Civile di Ferrara.

Il Club 41 Italia è un'associazione di ex membri della Round Table e loro amici over 40 e si pone l'obiettivo - come si legge nello statuto - di favorire e promuovere le intese, l'amicizia e la tolleranza.



All'incontro di giovedì pomeriggio, oltre alla assessore comunale, interverranno il presidente del Club 41 Ferrara 6 Pietro Piva con il segretario Martin Dallago, il presidente nazionale Club 41 Antonio Menini, il presidente del Coordinamento di Protezione Civile Daniele Barbieri, il responsabile di Coop Alleanza 3.0 Andrea Vicentini, il presidente del Centro Solidarietà e Carità Fabrizio Fabrizi insieme con il responsabile del Servizio distribuzione alle famiglie Massimo Travasoni.