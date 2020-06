POLIZIA LOCALE TERRE ESTENSI - Nei controlli antidroga effettuati nei giorni scorsi nella zona delle Mura di viale Belvedere ed Orlando Furioso Doppio sequestro di sostanze stupefacenti rinvenute dalle unità cinofile della Polizia Locale

Prosegue, non solo nell'area intorno al Grattacielo, l'attività antidroga della Polizia locale Terre Estensi. Nei giorni scorsi le unità cinofile in servizio appiedato per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti - in sinergia con i militari del 121° Reggimento contraereo Ravenna impiegati nell'Operazione strade sicure - hanno controllato varie zone, tra cui le Mura di viale Belvedere ed Orlando Furioso, sequestrando quasi 80 grammi di sostanza stupefacente (cocaina e marijuana).

Durante tali controlli infatti, e dopo un iniziale ritrovamento di 10 grammi di cocaina, nella mattina di lunedì 29 giugno in viale Belvedere il cane Aaron della Polizia Locale ha iniziato freneticamente a fiutare un'area. Stranamente, invece di tenere il naso a terra come di consueto nell'attività di ricerca, lo puntava in aria; il suo successivo tentare di arrampicarsi su un albero guardando il suo conduttore è poi stato un messaggio inequivocabile circa il luogo dove gli spacciatori potevano aver occultato la merce.

Gli operatori, dinanzi a persone visibilmente incuriosite, si sono quindi arrampicati su un albero d'alto fusto rinvenendo ad oltre tre metri e mezzo da terra un involucro contenente quasi 70 grammi di sostanza stupefacente (marijuana), già porzionata in dosi pronte per lo spaccio.

La droga, dopo i controlli speditivi di rito a conferma della natura della sostanza, è stata posta sotto sequestro e del fatto è stata data notizia all'Autorità giudiziaria di Ferrara.

(Comunicazione a cura del Corpo di Polizia Locale Terre Estense)

Immagini scaricabili: