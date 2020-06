FIERE, MERCATI E FRAZIONI - Il sindaco Fabbri: servizio che serve alla socialità e all'economia. L'ass. Travagli: grande partecipazione Parte il mercato di Cona. Alan Fabbri: promessa mantenuta

"Promessa elettorale mantenuta: entro un anno dalle elezioni sono orgoglioso che come amministrazione siamo riusciti a far partire il Mercato settimanale di Cona.

Un appuntamento che realizza la volontà di portare servizi nelle frazioni, perché le bancarelle sono un'opportunità economica e occasione per trovare prodotti utili a chi vive qui, ma anche momento di scambio e di incontro sociale che danno un senso di comunità e di vicinanza a chi vive in periferia". Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha commentato oggi (martedì 30 giugno 2020) l'inaugurazione del mercato, che ogni martedì porterà nel paese nove bancarelle con prodotti alimentari e non.

Molto soddisfatta del mercato che è stato realizzato anche l'assessore alle Fiere e mercato Angela Travagli che in queste settimane dopo l'apertura del lockdown ha lavorato per il suo avvio.

"Un lavoro - ha detto la Travagli - fatto insieme con l'associazione Anva, tutti i commercianti su area pubblica e con gli operatori dei settori comunali delle Attività Produttive e della Viabilità. Ho visto molto entusiasmo e auspico di consolidarlo per dare un servizio sempre più stabile alla frazione, che ha l'intento di rianimare il paese e di essere vicino ai cittadini di Cona e dei paesi limitrofi con un commercio di prossimità. Si vedeva che era un evento atteso con la partecipazione di tutti, dei frequentatori del circolo Arci così come del parroco che ha dato la benedizione, degli ambulanti e degli abitanti".

