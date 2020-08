CULTURA - Spettacoli in programma il 14 e il 15 agosto al castello estense di Ferrara Concerti di Nicola Piovani: esauriti i posti prenotabili online, ancora disponibili in biglietteria

NICOLA PIOVANI AL CASTELLO DI FERRARA, ESAURITE LE PRENOTAZIONI ONLINE PER ENTRAMBE LE DATE, ANCORA POSTI IN BIGLIETTERIA

Sono esauriti in queste ore i 130 posti prenotabili online per il concerto del premio Oscar Nicola Piovani al Castello estense di Ferrara. Sold out quindi per le prevendite da sito, sia per il concerto di questa sera (venerdì 14 agosto), sia per quello di domani. Chi non è riuscito a ottenere un posto da portale può comunque acquistare - fino a esaurimento - il proprio biglietto direttamente al Castello, dove si terrà lo spettacolo.

Nel complesso si potrà arrivare - considerando i limiti imposti dai distanziamenti - fino a circa 200 persone. Il numero massimo è definito dai gruppi che saranno presenti. Ai 'congiunti' sarà fatto firmare un modulo di autodichiarazione. Il pubblico sarà fatto accomodare (partendo da chi ha prenotato online), quindi, una volta seduti, saranno segnate le sedie 'distanziatrici'. L'obbligo della mascherina è previsto per gli spostamenti da e verso il proprio posto.



Per info e accrediti: 3209107677

(Ferrara Rinasce)