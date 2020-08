LAVORI PUBBLICI - Conclusi gli interventi a cura del Comune di Ferrara con cofinanziamento regionale In via Marconi pronto il nuovo percorso ciclopedonale

Si sono conclusi i lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale sull'intero sviluppo di via Guglielmo Marconi a Ferrara. Gli interventi, a cura del Comune di Ferrara, erano iniziati nell'autunno 2019 e poi ripresi il 3 giugno 2020 dopo un periodo di interruzione. Obiettivo del nuovo tracciato è quello di creare un collegamento per pedoni e ciclisti fra via Padova e via Modena allacciando percorsi ciclopedonali già esistenti, ma finora non connessi in modo organico.

Il percorso si sviluppa per tutta la sua lunghezza sul fronte orientale di via Marconi, dove si è provveduto alla riorganizzazione e riqualificazione di una fascia stradale in alcuni tratti già occupata da marciapiede. La larghezza del percorso è di circa 2,5 metri e la pavimentazione prevalentemente in asfalto; solo in alcuni tratti è rimasta la pavimentazione in autobloccanti esistente.

La delimitazione della pista, nei tratti in cui non esiste il marciapiede, è realizzata con segnaletica orizzontale o con cordoli. Sono state inoltre inserite nuove caditoie per gestire in modo più efficace lo smaltimento delle acque meteoriche.

La spesa complessivamente sostenuta per l'opera ammonta a 120mila euro ed è stata finanziata in parte con contributi da privati nell'ambito del POC, in parte con proventi da concessioni edilizie, e in parte (83.970 euro) con contributi regionali nell'ambito dell'asse 4 POR FESR 2014/2020 (Obiettivo 4.6 settore 090).

