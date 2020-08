VIABILITA' - Provvedimenti in vigore il 27 agosto dalle 13 alle 17 Via Cassoli chiusa al transito per i lavori di completamento delle recinzioni esterne allo stadio Mazza

Per consentire lo svolgimento di operazioni di movimentazione di materiali, nell'ambito dei lavori di completamento delle recinzioni esterne allo stadio comunale di Ferrara Paolo Mazza, nella giornata di giovedì 27 agosto 2020 dalle 13 alle 17 via Cassoli sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra corso Vittorio Veneto e via Ortigara. Saranno ammessi (con ripristino del doppio senso di marcia nel tratto tra via Monte Grappa e via Ortigara) i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso. Previsto anche il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta. Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione.