PALIO DI FERRARA - Dal 27 agosto al 6 settembre 2020 iniziativa della Contrada di San Giacomo nel Bastione di S.Maria (viale IV Novembre) Ecco 'La Giostra del Monaco' 2020, una manifestazione che rievoca la storia e coinvolge giovani e adulti

Si è svolta martedì 25 agosto 2020 nella sala Arengo della residenza municipale di Ferrara, la conferenza stampa di presentazione della 16a edizione della manifestazione storica 'La Giostra del Monaco', in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2020 per iniziativa della Contrada di San Giacomo.

Alla conferenza stampa sono intervenuti gli assessori comunali Matteo Fornasini (Bilancio, Turismo e Commercio) e Micol Guerrini (Giovani e Informatica) insieme al presidente dell'Ente Palio di Ferrara Nicola Borsetti, al presidente della Contrada San Giacomo Gabriele Mariotti, e agli organizzatori della Giostra del Monaco Giannantonio Braghiroli (coordinatore responsabile), Paolo Catani e Ilaria Zeri (direzione artistica).

L'evento 2020 sarà contraddistinto dalla applicazione dei protocolli anti COVID, il campo sarà attrezzato per permettere a tutti di partecipare, ma sempre con la giusta attenzione verso sé stessi e gli altri.

Le aree tematiche, Arena spettacoli, Area giochi, Maneggio, Campo Armati, Ristoro, saranno controllate, gli accessi regolamentati, la strada dei Mercanti sarà fornita di postazioni per la igiene personale, ed a tutti verrà richiesto nulla di più che di usare il proprio buon senso.

La Giostra del Monaco 2020, organizzata dalla Associazione di Promozione Sociale Contrada di San Giacomo, evoca e ricrea il magico clima dell'Evo di Mezzo, attraverso spettacoli, suoni, musiche e sapori che porteranno gli spettatori dentro la vita quotidiana di un campo militare, dei giochi per i bambini, delle attività equestri e le battagliole, fino alla rievocazione della battaglia di Cassano d'Adda, dove AZZO VII, sconfiggendo Ezzelino da Romano, divenne il primo Estense Signore di Ferrara.

Sinergie e collaborazioni con altre Associazioni di Rievocatori del Territorio trovano compimento sia nelle sfide di Scrima, Arco e Balestra, che nella singolare Giostra del Monaco.

A sfidarsi, saranno i Cavalieri delle città Aquila Bianca appartenenti al Consorzio Terre e Castelli Estensi, Este-Camposampiero, Ferrara, Grottazzolina, città che sono state le Capitali, o parti significative, dei Feudi Estensi sparsi tra Veneto, Emilia-Romagna e Marche e la città di Varpalota a rappresentare Beatrice d'Este che nel 1200 fu Regina d'Ungheria.

Il clou della Festa resta la "Giostra del Monaco" che deve il suo nome agli eterni nemici della casa d'Este: i ghibellini da Romano, in particolare il feroce Ezzelino II detto il "Monaco" da quando, in tarda età, si ritirò a vita conventuale, forse per spiare le sue colpe.

La Giostra del Monaco è quest'anno divisa su due fine settimana: il 29 ed il 30 agosto si svolgeranno prove e sfide di Cavalleria Storica FITETREC tra i cavalieri in armatura della Compagnia dell'Aquila Bianca, rappresentanti le cinque città del Consorzio, e la si ripeterà, in forma di esibizione, il 5 ed il 6 settembre, con la collaborazione dei locali maneggi "Le Staffe" e "Unicorno".

Identico il cerimoniale, dopo l'accreditamento dell'Araldo, si dovrà colpire con la mazza ferrata il bersaglio, tre scudi in gesso di diversa grandezza, posti a circa tre metri d'altezza su una speciale "forca", recanti l'effige dell'Aquila nera simbolo di Ezzelino, il Monaco, al termine della Giostra, il Cavaliere che avrà guadagnato più punti verrà proclamato ed acclamato novello "Paladino Estense".

Tutti i giorni per gustare i sapori della Festa, con apertura dalle 19.30, domenica 30 agosto e domenica 6 settembre anche alle 12.30, la TAVERNA DELL'AQUILA BIANCA consigliata la prenotazione ai numeri 3714337616 - 3356098774, ma tutti i giorni anche LOCANDE et HOSTARIE, STRADA DEI MERCANTI - MERCATO MEDIEVALE - CORTE DEI GIUOCHI giochi di abilità medievali e prove di tiro con l'arco - MANEGGIO Passeggiate con i pony esibizioni di Alta scuola di Cavalleria Storica - ACCAMPAMENTO MEDIEVALE - ARENA DEL BALUARDO spettacoli con teatranti e giullari mangiafuoco, musiche e bandiere, danze, corteggi ed esibizioni cortesi, rievocazione della battaglia di Cassano d'Adda.

