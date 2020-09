AMBIENTE/PUBBLICA ISTRUZIONE - Proposti laboratori, incontri, visite nelle Aree di Riequilibrio Ecologico e altre attività. Iniziativa illustrata oggi in Municipio dagli assessori Balboni e Kusiak Educare alla Sostenibilità: pubblicato il Catalogo dell’Offerta Formativa 2020/2021 del Centro Idea per le scuole di Ferrara

Il nuovo anno scolastico sarà e dovrà essere caratterizzato dalle norme e dagli accorgimenti adottati da ogni istituzione scolastica per una efficace azione di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid 19. Al tempo stesso l'azione didattica si svilupperà e articolerà in nuove forme e proposte educative in cui il personale docente e gli studenti si confronteranno per coniugare al meglio apprendimento e tutela della salute.

Nell'ottica di quanto espresso, e forti delle esperienze pregresse, il Centro IDEA ha ritenuto opportuno anche quest'anno proporre una serie di attività (laboratori ) che possono trovare riscontro e afferire agli obiettivi delle singole programmazioni didattiche.

Nel rispetto delle disposizioni adottate in merito al "distanziamento sociale" l'organizzazione dei laboratori prevede diverse metodologie di attuazione, dalla canonica lezione frontale in presenza, alla lezione a distanza, a lezioni tenute all'aperto o in luoghi di interesse riferiti alle tematiche oggetto del laboratorio.

Da rilevare come la presente proposta risponda anche alle nuove Linee guida ministeriali per l'educazione civica (Decreto 35 del 22/06/2020, ai sensi della L. 92/2019), che prevedono azioni concrete di "educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e con la stessa Agenda 2030".

"L'originalità e l'avanguardia dell'offerta formativa dell'anno scolastico corrente è un vanto per l'Amministrazione - afferma l'Assessore all'Ambiente Alessandro Balboni - Il Centro Idea ha svolto un lavoro egregio, molto attento anche ad offrire laboratori ed esperienze che tengano conto della situazione sanitaria delicata. Una importante novità è la sempre più stretta e proficua collaborazione tra il Centro Idea e il Museo Civico di Storia Naturale, che recentemente è rientrato nelle competenze dell'Assessorato all'Ambiente."

Come gli altri anni il Catalogo dell'Offerta Formativa 2020/2021 propone laboratori, incontri, visite nelle Aree di Riequilibrio Ecologico e altre attività offerte gratuitamente alle scuole di Ferrara sul tema dell'Educazione alla Sostenibilità. "Educare alla sostenibilità non è mai stato così urgente ed attuale considerando l'impatto economico, sociale ed ambientale dell'emergenza, ancora in atto - dichiara l'assessore alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak - La proposta formativa ricca e differenziata nelle modalità di realizzazione, adeguate alle stringenti misure di contenimento del contagio da Covid-19 è frutto di un eccellente lavoro svolto dagli operatori del Centro Idea. Io auspico che questo percorso possa maturare nelle giovani generazioni la consapevolezza sui gesti quotidiani che impattano sull'Ambiente e sulla Società in cui viviamo."

Novità di quest'anno sono due specifici percorsi di formazione che accompagneranno due classi della scuola secondaria di II grado, che prevedono più incontri con formatori e facilitatori e molte attività di progettazione. Il primo, "Laboratorio 2030 a scuola" vuole coinvolgere i ragazzi e la scuola in uno specifico percorso che lega gli SDGs 2030 con i curricola scolastici e l'adozione di un modello di gestione sostenibile della scuola; facilitare la conoscenza e promuovere l'Agenda 2030 a scuola attraverso una didattica attiva e trasformativa, consapevole della dimensione sociale e costruttiva dei saperi e della complessità di fattori che influiscono nei processi educativi.

Il secondo percorso "Laboratorio resilienza e sostenibilità urbana - crisi climatica e clima urbano" vuole accrescere la conoscenza e consapevolezza degli studenti sull'attuale crisi climatica - dalla scala globale e a quella locale - evidenziando le cause antropogeniche e le strategie di mitigazione e adattamento indicate dagli organismi internazionali per farvi fronte.

Entrambi i percorsi saranno realizzati con il supporto metodologico e di strumenti organizzativi e tecnologici dell'Agenzia regionale Prevenzione Ambiente Energia. Ulteriore novità è rappresentata dalla collaborazione con il Museo di Storia Naturale che ha reso possibile l'inserimento di un corso di formazione specifico per insegnanti "La biodiversità all'epoca dell'Antropocene: crisi, evoluzione e sostenibilità" e l'inserimento di altri due laboratori sul tema "cambiamenti climatici ed ecosistema" e "Scienza dei cittadini". Vista l'emergenza sanitaria in corso quest'anno non verranno stampate le copie dell'Offerta formativa destinate alle segreterie delle scuole dato che avrebbero avuto un uso promiscuo.

Il catalogo è interamente consultabile e scaricabile on line e formulato per schede, per favorirese necessario, la stampa della singola scheda presa in esame dalle/dagli insegnanti interessate/i. Anche quest'anno il Centro IDEA è un Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell'Emilia Romagna riconosciuto per l'anno scolastico 2020/2021 con apposita determinazione.



Per partecipare alle attività si dovrà compilare il modulo on line che sarà attivo dal 14 settembre nella pagina del Centro IDEA www.comune.fe.i/idea.

Si consiglia alle/agli insegnanti delle scuole di controllare la scadenza di ogni singola scheda e di inviare per tempo le richieste di iscrizione relative alla progettazione scelta.

Informazioni: Tutte le attività proposte sono gratuite. Il nuovo catalogo è consultabile on-line sul sito del Centro Idea www.comune.fe.it/idea

Per ulteriori informazioni: e-mail idea@comune.fe.it - tel. 0532 742624 - 419581

L'offerta formativa del Centro Idea del Comune di Ferrara "Educare alla sostenibilità" è stata illustrata oggi, lunedì 14 settembre 2020 alle 10.30, nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara. All'incontro con i giornalisti erano presenti Alessandro Balboni assessore all'Ambiente, Dorota Kusiak assessore alla Pubblica Istruzione, Alessio Stabellini dirigente del servizio comunale Qualità Ambientale Adattamento climatico, Elisabetta Martinelli (coordinatrice) e Michele Pancaldi del Cantro Idea e Carla Corazza del Museo di Storia Naturale di Ferrara.

