ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Nota del 15 settembre 2020 Applicato il protocollo per la gestione dei casi Covid nelle scuole e nei servizi educativi per l’insegnante positiva in una scuola dell’infanzia comunale

Questa mattina, martedì 15 settembre 2020, il Dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl di Ferrara, contestualmente alla comunicazione da parte della dipendente comunale - ha informato l'Istituzione Servizi Educativi e Scolastici di un tampone positivo al Covid 19 per una insegnante della scuola d'infanzia Casa del Bambino (Corso Biagio Rossetti 42) con la richiesta di trasmettere i dati di contatti appartenenti allo specifico "gruppo bolla/sezione".

Il gruppo classe comprende 14 bambini e 2 componenti del personale educatore che verranno gestiti sulla base dei protocolli sanitari attualmente in vigore ("Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS - CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020, a cura di Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia Romagna, Regione Veneto), nonché delle "Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle Scuole dell'Emilia-Romagna", emanate il 10 settembre 2020 da Regione Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico Regionale per l'E.R. del Ministero dell'Istruzione.

Ora verranno applicate e monitorate dalle autorità sanitarie tutte le azioni previste dal protocollo (approfondimenti diagnostici e periodo di quarantena per il gruppo di riferimento) e attivare la sanificazione straordinaria del plesso.