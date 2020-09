BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 18 settembre alle 17 presentazione volume in via Scienze 'Il Giardino del mondo': viaggio in un quartiere multietnico di Ferrara assieme agli studenti della città

Raccoglie i lavori di oltre mille studenti ferraresi il volume 'Il Giardino del mondo. Viaggio in un quartiere multietnico di Ferrara' che venerdì 18 settembre 2020 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara).

Il libro, secondo numero della collana "L'Ansa del vaso" creata dal Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara, è stato curato da Corinna Mezzetti (Archivio Storico Comunale) e Beatrice Morsiani (Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara), in collaborazione con Lorenza Cenacchi (Liceo Statale Carducci Ferrara) Alberta Gaiani e Sabrina Virruso (C.P.I.A. Ferrara).

Sarà presente all'incontro l'assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli.

Dialogherà con le curatrici e le collaboratrici Daniela Cappagli.

Nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti covid, per partecipare agli incontri in Sala Agnelli (dove sono disponibili 36 posti a sedere) sarà indispensabile attenersi a una serie di prescrizioni: entrare con la mascherina e togliersela solo dopo essersi seduti; sanificare le mani all'ingresso della sala; utilizzare solo le sedie indicate dal cartello; rimettere la mascherina durante l'uscita.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Il volume, al quale hanno collaborato 38 partner fra istituzioni pubbliche e private, illustra le attività realizzate durante l'anno scolastico 2018/2019 nell'ambito del progetto vincitore del Concorso Io amo i beni culturali, VIII edizione 2018, bandito dall'Istituto per i Beni Artistici Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna. Il progetto, curato dal Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara e dal Centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Ferrara (C.P.I.A.), fu presentato in Regione nel 2018 dall'Archivio Storico Comunale di Ferrara, partner culturale capofila e dal Centro provinciale per l'istruzione degli Adulti di Ferrara, partner scolastico capofila. L'iniziativa nacque con l'intendimento di valorizzare il quartiere Giardino di Ferrara, interessato negli ultimi vent'anni da un flusso migratorio inaspettato, che ha colto impreparata la popolazione, preoccupata dall'aumento della microcriminalità che ha determinato la diffusione di un clima di intolleranza, chiusura e degrado. Le attività documentate nel volume sono state realizzate grazie alla collaborazione di sette istituti scolastici della città e della provincia, oltre al C.P.I.A. di Ferrara: Nido Comunale Giardino,l'Istituto Comprensivo Govoni, il Liceo Statale Carducci, il Liceo Statale Ariosto, il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Ferrara,il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Ferrara, coinvolgendo complessivamente più di mille studenti.

Con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna.

