TURISMO - Dalle 11 in piazza Ariostea. Organizzazione a cura del club Officina Ferrarese. La soddisfazione dell'assessore Fornasini Domenica 20 settembre passaggio ferrarese del Gran Premio Nuvolari di automobilismo storico

Un viaggio nella storia. La trentesima edizione del gran premio di auto storiche dedicato a celeberrimo pilota Tazio Nuvolari, ancora una volta, fa tappa in città. E, come sempre, lo farà grazie alla preziosa collaborazione del club del motorismo storico Officina Ferrarese. Il passaggio in città è previsto a partire dalle 11 di domenica prossima 20 settembre in piazza Ariostea. Nella piazza dedicata al grande poeta, arriveranno rombanti 150 equipaggi, in viaggio lungo lo Stivale da tre giorni. Le casa automobilistiche rappresentate costituiscono «l'eccellenza della produzione motoristica dalla metà degli anni '20 fino agli anno ‘70». A dirlo e il presidente di Officina Ferrarese, Riccardo Zavatti che aggiunge: «Il passaggio ferrarese del Gran Premio ‘Nuvolari' è un appuntamento imprescindibile per l'agenda dei ferraresi e del nostro club che, anche per l'edizione 2020, nonostante le tante incognite determinate dalla necessità delle misure cautelative anti Covid, ha curato l'intera parte logistica. E' il secondo dei grandi appuntamenti, dopo Automotostoriche in centro storico, che organizza il nostro club e ammetto una certa soddisfazione nel vedere che i nostri soci partecipano sempre con grande entusiasmo a questo tipo di manifestazione ormai radicatissima in città». Partner fondamentale è l'amministrazione Comunale che, per bocca dell'assessore al Turismo Matteo Fornasini, esprime «piena soddisfazione» per la realizzazione della rassegna motoristica. «Anche per quest'anno - spiega l'assessore - il Club di Motorismo Storico Officina Ferrarese ha contribuito a portare a Ferrara una manifestazione di carattere nazionale molto importante: il Gran Premio Nuvolari. Avere l'occasione di ospitare, nella nostra città, eventi di questo tipo ha una doppia valenza. Da un lato infatti l'immagine della città estense viene valorizzata quantomeno a livello italiano, sfruttando la vetrina che una rassegna di questo tipo necessariamente fornisce. D'altro canto, il Gran Premio Nuvolari arricchisce il parterre di eventi a carattere turistico che come amministrazione stiamo contribuendo a organizzare per la ripresa della nostra Ferrara». L'appuntamento, dunque, è per domenica alle 11 nella nuova Piazza Ariostea.



