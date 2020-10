ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre torna il percorso di degustazione eno-gastronomica itinerante in una delle più belle zone di Ferrara "Vino&Musica" in via Mazzini, l'appuntamento di Feshion Eventi nel primo weekend di ottobre

Si è svolta in mattinata (govedì 1 ottobre 2020) nella residenza municipale di Ferrara la conferenza stampa di presentazione della manifestazione "Vino & Musica - Calidi di ottobre in via Mazzini", percorso di degustazione eno-gastronomica per animare il centro storico organizzata dall'agenzia Feshion Eventi in programma nelle giornate venerdì 2, sabato 3 (dalle 19 alle 24) e domenica 4 ottobre (dalle 18 alle 22). L'evento, giunto ormai alla settima edizione, è patrocinato dal Comune di Ferrara e dall' "Ais - Associazione Italiana Sommelier - sezione Emilia Romagna", ed è realizzato con il supporto di alcune attività commerciali della via e in collaborazione con rinomate aziende agricole locali, proprio per esaltare il concetto di territorialità, affiancate da alcune pregiate etichette nazionali.

All'incontro con i giornalisti erano presenti Angela Travagli (assessore alle Attività Produttive Patrimonio Fiere e Mercati del Comune di Ferrara) insieme ad Alessandra Scotti, Mirko Marangella e Olimpia Ferro dell'agenzia organizzatrice."

"Davvero grande merito allo staff di Feshion Coupon - ha affermato l'assessore Travagli - per avere riproposto questo simpatico appuntamento nonostante il momento di difficoltà. Un'iniziativa che in questo periodo, insieme alle molte altre in corso o appena concluse inserite nel progetto 'Ferrara Rinasce', vuole contribuire a vivacizzare il nostro centro allo scopo di supportare il comparto commerciale per ripartire insieme. A tale proposito, vista davvero la grande concentrazione di occasioni di intrattenimento proposte da operatori e associazionismo, stiamo comunque anche valutando l'opportunità per dare maggior respiro al nostro centro storico attivando progetti in altri luoghi della città. Ancora da ricordare la consueta attenzione alla solidarietà da parte degli organizzatori di questa manifestazione, che hanno invitato a partecipare alla tre giorni di "Vino&musica" per proporre le loro iniziative i volontari delle associazioni Ado e Ail".

---------------------------------------------

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Siamo felici di comunicare che resta confermato, anche in quest'anno così particolare, "Vino&Musica" in via Mazzini, il percorso di degustazione eno-gastronomica itinerante in una delle più belle zone di Ferrara, il "Ghetto Ebraico", organizzato dalla nostra agenzia, Feshion Eventi, che quest'anno slitta al primo weekend di ottobre.

L'evento, giunto ormai alla settima edizione, è patrocinato dal Comune di Ferrara e dall' "Ais- Associazione Italiana Sommelier - sezione Emilia Romagna", ed è realizzato con il supporto di alcune attività commerciali della via e in collaborazione con rinomate aziende agricole locali, proprio per esaltare il concetto di territorialità, affiancate da alcune pregiate etichette nazionali.

La manifestazione si svolgerà venerdì 2 (dalle 19 alle 24), sabato 3 (dalle 19 alle 24) e domenica 4 ottobre (dalle 18 alle 22) e prevede la collocazione, lungo la via, di stand adibiti alla degustazione di vini di diverse cantine e 3 stand di aziende gastronomiche che provvederanno alla distribuzione dei piatti a base di prodotti tipici.

Ai clienti verrà proposto un ticket di 10€ (con possibilità di avere il ridotto a soli 8€ sul sito www.feshioneventi.it) che comprende la degustazione di 3 calici di vino e 3 piatti gastronomici (una degustazione di Cappellacci di zucca del pastificio Bondi, preparati e cotti al momento, tartine con il tartufo e una degustazione di arancini).

Tali ticket potranno essere acquistati nei 2 "INFO POINT" collocati all'inizio e alla fine di Via Mazzini. Ogni cliente inoltre riceverà un calice di vetro (da restituire alla fine della degustazione) con apposito porta-calice (da conservare per ricordo dell'evento).

Quest'anno purtroppo, per ottemperere alla normativa straordinaria legata all'emergenza sanitaria, siamo costretti a rinunciare alla musica live. Verrà in ogni caso garantito un piacevole sottofondo in filodiffusione lungo la via.

E' preferita la prenotazione on line per ottimizzare le code alle casse.

Durante l'evento sarà presente l'associazione "ADO", che presenzierà con un banchetto dove poter acquistare dolci e sfiziosità e "Ail- Associazione Italiana Leucemia - sezione Ferrara" che si occuperà della vendita di libri usati.

Buon cibo e ottimo vino: il connubio perfetto per trascorrere uno dei primi weekend autunnali tra le bellezze della città Estense.

Per info e prenotazioni consultare il sito www.feshioneventi.it

Di seguito la lista dei vini presenti:

Carputo Vini (Campania)

Falanghina dei campi flegrei DOC

Falanghina dei campi flegrei classica

Azienda Agricola Pettyrosso (Ferrara)

Gattabianca - Brut metodo Martinotti Jijo

Ancestrale - Fermentaz. naturale con fondi e filtrato

Arlass - Metodo Classico Igt 100% Tocai (30 mesi)

Pettyrosso - Cabernet e Merlot

Rossocuore: Enantio Trento doc

Jijo crico: Metodo Classico Pinot nero e Chardonnay (60 mesi)

Wino: Rosso Teroldego e Lagrain

Arcobalenobra: Chardonnay più Tocai

Nero del Bufalo (Ravenna)

Immagini scaricabili: