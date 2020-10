COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - Giovedì 8 ottobre alle 15 in videoconferenza con assessore Kusiak Informative su dati violenza alle donne, dati sulla discriminazione dei diritti, progetti integrazione disabili e stranieri, Giornata contro la Violenza sulle Donne e Giornata Aids

La Commissione Consiliare Pari Opportunità - presieduta dalla consigliera Paola Peruffo - si riunirà giovedì 8 ottobre 2020 alle 15 in Videoconferenza. Questi gli argomenti delle varie informative (assessore relatore Dorota Kusiak): - "Illustrazione dati sulla violenza contro le donne" relaziona il Centro Donna Giustizia di Ferrara; - "Illustrazione dati sulla discriminazione dei diritti contro la persona" relaziona Arcigay di Ferrara; - "Illustrazione progetti di integrazione disabili e stranieri" relaziona l'Istituzione dei Servizi Educativi per le Famiglie del Comune di Ferrara; - "Proposte per le ricorrenze del 25 Novembre 2020 Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne e 1 Dicembre Giornata Mondiale contro l'AIDS per l'anno 2020/2021".

Gli interessati potranno assistere in streaming alla riunione collegandosi all'indirizzo http://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe.