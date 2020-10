BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 21 ottobre 2020 alle 17 presentazione libro di Paola Favero e Sandro Carniel 'C'era una volta il bosco': il cambiamento climatico visto dalla parte degli alberi

Racconta effetti e conseguenze del cambiamento climatico su foreste e oceani il libro di Paola Favero e Sandro Carniel dal titolo 'C'era una volta il bosco' che mercoledì 21 ottobre 2020 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara). L'incontro, a cura del Circolo culturale Olimpia Morata, sarà introdotto da Francesca Mariotti. Sarà presente l'assessore comunale all'Ambiente Alessandro Balboni.



LA SCHEDA a cura degli organizzatori

'C'era una volta il bosco. Gli alberi raccontano il cambiamento climatico. Sarà una pianta a salvarci?'

Gli alberi e le foreste si sono evoluti in milioni di anni per raggiungere il massimo equilibrio con il territorio che li circonda. Ma qualcosa sta cambiando e troppo rapidamente perché loro possano adeguarsi. Partendo dal disastro che si è abbattuto sulle montagne del Nord-Est il 29 ottobre 2018, prende vita un appassionato racconto sul cambiamento climatico, che vede uniti dallo stesso destino oceani e foreste. Durante l'incontro saranno proiettati immagini e filmati sul tema.

Paola Favero, forestale, scrittrice, vincitrice Bancarella Sport per la montagna 2002, premio Marcolin 2005, alpinista, esperta di educazione ambientale, già comandante del Distretto Forestale di Agordo e del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Vittorio Veneto. Oltre a 18 libri legati alla montagna, tra cui racconti per ragazzi, libri naturalistici e di alpinismo, raccolte di antiche leggende cimbre e ladine, ha pubblicato decine di articoli e tenuto convegni e conferenze sulla montagna e sulle foreste e i cambiamenti climatici. A marzo del 2019 le è stato conferito il Premio Internazionale "Una mimosa per l'ambiente" assegnato annualmente in occasione dell'8 marzo a una donna che si sia particolarmente distinta nella salvaguardia della natura.

Sandro Carniel, oceanografo, è primo ricercatore presso l'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Venezia. Affronta i temi dei rapporti tra Oceani e clima con un approccio multi- e interdisciplinare. Autore di oltre 200 tra pubblicazioni e contributi scientifici su riviste internazionali di settore, si occupa di divulgare il ruolo degli Oceani attraverso scrittura ("Focus", Istituto Enciclopedico Treccani, Hybris), video ("Nautilus", "Memex", "SuperQuark") e rete (blog AGI).

A cura del Circolo culturale Olimpia Morata APS, nell'ambito del Maggio dei libri 2020, che prosegue fino a fine anno, causa Covid.

Nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti covid, per partecipare agli incontri in Sala Agnelli (dove sono disponibili 36 posti a sedere) sarà indispensabile attenersi a una serie di prescrizioni: entrare con la mascherina e togliersela solo dopo essersi seduti; sanificare le mani all'ingresso della sala; utilizzare solo le sedie indicate dal cartello; rimettere la mascherina durante l'uscita.

