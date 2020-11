LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Giovedì 19 novembre dalle 14 alle 16.30 (salvo avversità meteo) Modifica temporanea della circolazione per lavori all'attraversamento ciclo pedonale di corso Porta Mare in ingresso da piazzale San Giovanni

(Comunicazione a cura del Servizio Mobilità, Traffico e Sosta del Comune di Ferrara)

Per lavori di ripristino dell'attraversamento ciclo pedonale presente in corso Porta Mare, in ingresso da piazzale San Giovanni, giovedì 19 novembre dalle 14 alle 16.30 (salvo avversità meteo) sarà temporaneamente modificata la viabilità.

In piazzale San Giovanni, nel tratto tra intersezione a rotatoria con via Gramicia e l'intersezione con Rampari di San Rocco divieto di transito "eccetto gli autorizzati" e di fermata sulla sola corsia in direzione di corso Biagio Rossetti.

I veicoli provenienti da via Gramicia diretti in Corso Porta Mare dovranno obbligatoriamente proseguire per via Caldirolo, Piazzale Medaglie d'Oro, via Rampari di San Rocco, al termine del quale sarà possibile la svolta sia a destra (direzione rotatoria Gramicia/Caldirolo) sia sinistra (direzione corso Porta Mare/Biagio Rossetti), con revoca della direzione obbligatoria.

Al termine dei lavori è prevista la riapertura della corsia al transito veicolare.

E' garantito il transito pedonale e ciclabile sul lato del Torrione San Giovanni sempre in condizioni di massima sicurezza.

Resta inibito al transito l'attraversamento pedonale sia sul lato del Torrione San Giovanni sia sul lato della Farmacia Comunale, nel caso di necessità.

Immagini scaricabili: