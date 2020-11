CONSIGLIO COMUNALE - Alle 15 in videoconferenza - Prevista la diretta audio-video Il Consiglio comunale di Ferrara si riunirà lunedì 23 novembre

Il Consiglio comunale di Ferrara si riunirà in videoconferenza lunedì 23 novembre (alle 15). Il calendario dei lavori è stato deciso durante la Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata in videoconferenza dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

Nella seduta consiliare del 23 novembre saranno presentate due Delibere di competenza dell'assessore Marco Gulinelli ("abrogazione del Regolamento per la concessione della Sala Estense, delle Sale Teatro e Mostre del complesso Boldini" e "rinnovo per una anno della convenzione con la Provincia di Ferrara per la gestione del percorso museale del Castello Estense").

Sono state poi iscritte due Mozioni presentate dal gruppo PD ("assistenza sanitaria di base" e "micro mobilità elettrica") e un Ordine del giorno su "Misure a sostegno di consumatori e imprese" del consigliere Soffritti (FdI), presentato al Consiglio precedente ma non discusso

Questo l'ordine dei lavori della seduta:

DELIBERE

Assessore Marco Gulinelli (Cultura, Musei, Monumenti storici e Civiltà Ferrarese, Unesco)

>> PG 89104/20 - Abrogazione del "Regolamento per la concessione della Sala Estense, nonché delle Sale Teatro e Mostre del Complesso Boldini", approvato con delibera di Consiglio Comunale verbale n. 115 del 26 marzo 1985 PG 6929 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale verbale n. 8 del 10 marzo 1992, PG 7447 (Ass. Marco Gulinelli)

>> PG 119665/20 - Rinnovo per un anno della convenzione con la Provincia di Ferrara per il trasferimento al Comune di Ferrara della gestione del percorso museale del Castello Estense e degli spazi congressuali-espositivi e funzionali alla gestione

ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI

>> PG 112487 - 21/10/2020 - Gruppo PD - Mozione su assistenza sanitaria di base

>> PG 109323 - 14/10/2020 - Gruppo PD - Mozione su micromobilità elettrica nel Comune di Ferrara

>> PG 116566 - 30/10/2020 - Gruppo Fratelli d'Italia - Ordine del giorno "Misure a sostegno di consumatori e imprese"

