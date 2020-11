VIABILITA' - Provvedimenti in vigore da mercoledì 25 novembre 2020 In via Modena operazioni di spostamento di condotta gas agganciata al ponte sul Burana, con modifiche alla circolazione

Prenderanno il via nella giornata di mercoledì 25 novembre 2020, salvo imprevisti o avverse condizioni meteo, gli interventi, a cura di Hera, in accordo con il Comune di Ferrara, per la rimozione della condotta del gas staffata al ponte carrabile di via Modena sul canale di Burana (intersezione con via Schiavoni) e il successivo agganciamento della condotta stessa all'adiacente passerella ciclopedonale. I lavori potrebbero protrarsi per 2-3 settimane e sono propedeutici all'intervento, previsto nei primi mesi del 2021, per la rimozione dell'intero ponte e la posa di un nuovo impalcato metallico.

Per permettere l'esecuzione dei lavori sono previste MODIFICHE ALLA VIABILITA' , con l'interruzione del transito sulla passerella ciclopedonale (e la creazione di un percorso protetto per il transito pedonale e ciclabile sul ponte carrabile di via Modena). In particolare: nel tratto di via Modena, compreso tra via Traversagno e via Schiavoni sarà istituito temporaneamente il SENSO UNICO DI MARCIA con direzione verso la periferia tra il ponte bailey sulla via Modena e la via Schiavoni. Il traffico veicolare diretto in città dovrà utilizzare come percorso alternativo via Schiavoni - via Arginone - via Trenti.

L'istituzione del senso unico di marcia permetterà di realizzare un percorso protetto di transito pedonale e ciclabile (bidirezionale) sul ponte di via Modena (nella corsia di marcia chiusa al transito) e sulla carreggiata principale di via Schiavoni con direzione verso via Modena. In particolare, in via Schiavoni, nel tratto compreso tra l'accesso pedonale ciclabile della carreggiata principale e l'intersezione con via Modena, sarà istituito il SOLO PERCORSO PEDONALE, pertanto, i cicli provenienti da via Arginone e diretti verso via Modena dovranno essere CONDOTTI A MANO.

Inoltre, l'accesso veicolare al complesso residenziale compreso tra via Modena e via Barbieri, sarà indirizzato al solo utilizzo di via Barbieri.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione nei tratti interessati.

In allegato planimetria scaricabile con le modifiche alla viabilità:

Immagini scaricabili: