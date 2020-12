CAPODANNO 2020-2021 - L'1 gennaio alle 16 su Telestense e dalle 17,30 sul canale Youtube dell'Orchestra Il tradizionale concerto di Capodanno dell'Orchestra Gino Neri disponibile per tutti in tv e online

(Comunicato a cura dell'Orchestra a plettro Gino Neri)

Il concerto di Capodanno da oltre 40 anni rappresenta per l'Orchestra a plettro Gino Neri un momento di gioia e condivisione con tutti i ferraresi che attendono il primo dell'anno per condividere, al teatro Comunale di Ferrara, i tradizionali auguri di Buon Anno.

La pandemia nel corso del 2020 ha bloccato moltissime attività culturali e musicali praticamente per tutto il corso dell'anno. I circoli musicali come il nostro, si sono visti chiudere, dai vari DPCM, l'accesso alle sedi mettendo in grande difficoltà le attività istituzionali e la sopravvivenza stessa dell'associazioni.

Il Circolo di Cultura Musicale Orchestra a plettro Gino Neri durante la seconda ondata del Virus, dal DPCM del 24 ottobre, è rimasto infatti aperto per le sole attività della scuola, in modo quasi regolare, e per la biblioteca-archivio storico solo su appuntamento.

In questo panorama di difficoltà che ci ha investiti, abbiamo maturato la consapevolezza che non

potevamo fermarci.

Abbiamo compreso che l'attaccamento e la passione che il nostro pubblico da sempre ci dimostra,

dovevamo trasformarli in energia positiva nel tentativo di superare le barriere imposte dalla pandemia.

Anche se quest'anno ha dell'incredibile, siamo lieti di comunicare che Ferrara avrà anche nel 2021 il suo tradizionale Concerto di Capodanno.

Domenica 20 dicembre è stato registrato a porte chiuse, al Teatro Comunale Claudio Abbado di

Ferrara, il nostro tradizionale concerto di Capodanno che verrà trasmesso da Telestense l'1/1/2021 alle ore 16,00.

Successivamente alla trasmissione televisiva pubblicheremo il concerto di Capodanno sul canale YouTube dell'Orchestra affinché possa essere visto da tutto il mondo.

Il messaggio che vogliamo dare quest'anno va oltre i confini di Ferrara e vorremmo che arrivasse in tutta Italia, a tutte le orchestre mandolinistiche e a tutte le associazioni del mondo della musica e della cultura poiché abbiamo capito come la rinascita è nelle nostre corde, nel nostro modo di affrontare da musicisti il mondo e le difficoltà.

Niente può fermare la musica, nemmeno questo periodo di grande difficoltà dove è possibile trovare la forza e l'energia di reagire e di sopravvivere proprio nella cultura e nella musica stesse.

Questo anno 2020 ha rappresentato per la Gino Neri un anno di particolare cambiamento poiché si è visto l'avvicendamento della direzione Orchestrale e l'arrivo in Organico del M° Stefano Squarzina.

Il doveroso saluto per l'eccellente lavoro svolto al M° Giorgio Fabbri che ci ha diretto per questo lungo periodo si affianca al saluto di benvenuto al M° Stefano Squarzina le cui note qualità artistiche e la grande qualità espressiva sono state così care in passato alla nostra orchestra e sono alla base di un rinnovato accordo che ci permetterà di raggiungere livelli espressivi di altissimo valore e qualità.

Ringraziamo BPER Banca che ancora una volta ha offerto il suo sostegno per l'organizzazione del

Concerto di Capodanno, dimostrando grande attenzione per il nostro territorio e per la promozione delle attività culturali.

Vogliamo infine estendere un sentito ringraziamento al Comune che continua a concederci il patrocinio e al Teatro Comunale di Ferrara che ci ha concesso di essere ospiti nonostante le difficoltà oggettive, i regolamenti anti Covid e l'imminente chiusura del teatro stesso. Il Presidente e con lui tutti i dipendenti, ci hanno garantito massimo supporto e disponibilità attraverso quella professionalità che da sempre li contraddistingue.

Il programma di quest'anno guiderà il pubblico in un percorso musicale tipicamente incentrato su

musiche a cavallo fra l'800 ed il '900.

Abbiamo voluto mantenere inalterato per questo concerto la tipica struttura della festa che il nostro pubblico si aspetta a Capodanno e non poteva mancare in apertura un grande classico della Gino Neri, la Suite dall'Opera Carmen di Georges Bizet.

Il percorso nei due secoli vuole coinvolgere lo spettatore in un susseguirsi di emozioni che fin dall'inizio, attraverso il Preludio dall'Atto I della Traviata e poi con l'Intermezzo dell'opera la Cavalleria Rusticana, genererà un'apertura dei cuori ed una particolare predisposizione alla propria capacità di emozionarsi.

Quando lo spettatore ascolterà la Marcia Funebre per una Marionetta di Gounod, potrà assaporare l'ironia propria di questo Capodanno che vorrebbe essere un giorno di festa in un periodo così difficile.

All'interno dell'Orchestra ha preso vita ormai da molti anni l'Ensemble da Camera che propone musiche di autori contemporanei e quest'anno proponiamo il Quartetto in Re M di Carlo Munier e il primo movimento della Palladio Suite di Karl Jenkins. L'obiettivo raggiunto è quello di continuare la

divulgazione della musica moderna e originale per mandolino al nostro pubblico ferrarese.

Il rientro del Direttore Stefano Squarzina si fa subito notare grazie alla sua capacità di proporre

trascrizioni per l'organico dell'Orchestra Gino Neri e quest'anno in anteprima assoluta proponiamo

l'ascolto di uno dei brani che più ha fatto la storia della musica moderna del '900, Bohemian Rapsody dei Queen. Si tratta di un brano estremamente coinvolgente sia per chi lo suona che per chi lo ascolta.

Il concerto di Capodanno volge al termine con le note festose del dittico dal film il Gattopardo con i

Valzer Brillante e del Commiato rispettivamente di Giuseppe Verdi e di Nino Rota.

In chiusura, a sottolineare il messaggio di speranza e l'augurio di ripresa per tutti gli italiani, abbiamo voluto proporre l'Inno di Mameli.



A questo link https://www.youtube.com/embed/m1t7JmmtdK8, le interviste in attesa del concerto.





Teatro Comunale - Ferrara

1 gennaio 2021 - Telestense ore 16.00 - Canale YouTube Gino Neri ore 17,30

Concerto di Capodanno

Orchestra a plettro Gino Neri

Direttore Stefano Squarzina

Programma:

Georges Bizet

(1838-1875)

CARMEN

Fantasia dall'opera

Giuseppe Verdi

(1813-1901)

LA TRAVIATA

Preludio Atto I

Charles Gounod

(1818-1893)

MARCIA FUNEBRE PER UNA MARIONETTA

Op. 34

Carlo Munier

(1859-1911)

QUARTETTO IN RE MAGGIORE

Freddie Mercury

(1946-1991)

BOHEMIAN RHAPSODY

Karl Jenkins

(1944)

PALLADIO SUITE

Primo movimento

Franz Schubert

(1797-1828)

ENGEL IM PARADIES

Fantasia schubertiana

Pietro Mascagni

(1863-1945)

INTERMEZZO nell'opera Cavalleria Rusticana

Giuseppe Verdi

(1813-1901)

VALZER BRILLANTE

Nino Rota

(1911-1979)

VALZER DEL COMMIATO

Michele Novaro

(1818-1885)

INNO DI MAMELI

L' Orchestra a plettro "Gino Neri", costituita da circa 50 elementi è strutturata in modo del tutto analogo alle tradizionali orchestre sinfoniche, pur essendo composta solo da strumenti a plettro e a pizzico. Al suo interno, accanto a mandolini e mandole, prendono posto alcuni strumenti unici al mondo, costruiti per poter eseguire brani sinfonici che con strumenti a plettro tradizionali sarebbero inaffrontabili. Il repertorio, costruito in tanti anni di storia, si compone di oltre 400 brani, trascritti dai più famosi capolavori della musica classica e romantica. L'Orchestra Gino Neri è stata fondata 120 anni fa, nel 1898, e nel corso della sua attività ha tenuto circa 1000 concerti, ottenendo il I Premio in numerosi concorsi internazionali, ai quali ha partecipato a partire dal 1904. L'Orchestra ha realizzato numerose tournées all'estero: Francia, Belgio Olanda, Romania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Svizzera, Germania, Tunisia, Russia, Galles, Spagna, Stati Uniti e più recentemente in Giappone. Ha inoltre inciso 13 CD e pubblicato 3 DVD, distribuiti in tutto il mondo. I più recenti CD registrati sono "Giglio Fiorentino" pubblicato dalla Tactus e presentato al Maggio Fiorentino e "Suoni dallo schermo", pubblicato nel 2017 da Digressione Music. Nel 2018 l'Orchestra ha vinto il Primo Premio Assoluto al Concorso Internazionale

Città di Pesaro e ha effettuato una tournée italiana, con concerti presso la Sala Palatina della Reggia di Caserta e presso l'Anfiteatro Romano di Teano, dando vita al concerto celebrativo dei 120 anni dalla fondazione con la partecipazione di 150 musicisti provenienti da tutta Italia.

STEFANO SQUARZINA, si è diplomato in oboe nel 1987, con il massimo dei voti al Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara e in parallelo all'attività professionale di oboista, dal 1990 si è dedicato allo studio della composizione, conseguendone il diploma nel 1998 presso il medesimo Conservatorio.

Contemporaneamente allo studio della composizione, ha seguito il Laboratorio di Direzione d'Orchestra con il M° Emilio Pomarico, presso la Civica Scuola di Musica di Milano. In seguito si è brillantemente diplomato in direzione presso il Conservatorio di Musica " Martini"di Bologna. Ha intrapreso anche lo studio del Flauto Dolce barocco conseguendo il Diploma con il massimo dei voti nel 2012 presso il Conservatorio di Padova sotto la guida di Sergio Balestracci. Ha svolto in seguito attività concertistica in diverse formazioni orchestrali in qualità di strumentista, mentre le sue composizioni sono state eseguite da diverse formazioni strumentali, tra cui:l' Orchestra Regionale Toscana; il Quintetto a Fiati Italiano; il Quintetto a Fiati Avant - Garde; la Formazione Cameristica Italiana; il Quintetto a Fiati Bibiena; il Nonetto a Fiati del Teatro Comunale di Bologna; i Solisti della Scala; il Parma Opera Ensemble; l'orchestra a plettro Gino Neri; la Bürgerkapelle di Lana; l'Orchestra Città di Ferrara; la Camerata Musicale di Pisa; Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Ha diretto innumerevoli formazioni orchestrali e da camera in Italia, anche presso il Conservatorio di Ferrara, all'estero ha lavorato presso lo Stadt Theater di Berna (Svizzera),

con l'incarico di Korrepetitor e Probendirigent, nelle produzioni delle opere "Medea" di Rolf Liebermann, e "Maria de Buenos Aires" di Astor Piazzola. E' stato direttore dell'Orchestra a plettro Gino Neri, e dell'Accademica Corale "Veneziani". Collabora con case editrice italiane e straniere per la revisione di opere musicali antiche e per la pubblicazione di sue opere originali.

Foto dell'Orchestra Gino Neri scattata durante la registrazione del 20 dicembre 2020:

Immagini scaricabili: