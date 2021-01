UFFICIO ELETTORALE - Inseriti nell'elenco oltre 350 nuovi componenti che ne hanno fatto richiesta Aggiornato l'Albo degli scrutatori di seggio del Comune di Ferrara

L'Albo degli scrutatori di seggio elettorale del Comune di Ferrara è ad oggi composto da 7410 nominativi. La cifra è il risultato del consueto aggiornamento annuale effettuato dalla Commissione elettorale comunale, nell'ambito di una riunione appositamente convocata lo scorso martedì 12 gennaio, nella Residenza municipale.

La Commissione, composta da quattro componenti oltre al segretario, ha, in particolare, provveduto all'inserimento nell'Albo di 353 nuovi nominativi di elettori che avevano presentato richiesta di iscrizione entro il 30 novembre 2020. Dall'elenco sono stati inoltre cancellati i nominativi di 67 componenti che hanno chiesto di essere tolti dall'Albo o che non possiedono più i requisiti di legge previsti, poiché non più elettori del Comune di Ferrara per emigrazione o decesso.

Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio nel comune di Ferrara occorre, infatti, essere iscritti nelle liste elettorali del Comune stesso e avere assolto agli obblighi scolastici. In occasione di ogni consultazione elettorale (elezioni o referendum) la Commissione Elettorale Comunale procede alla nomina degli scrutatori tra tutti coloro che sono iscritti nell'Albo.