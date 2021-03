AMBIENTE E MOBILITA' - L’ass. Balboni: progetto che stimola il rispetto dell’ambiente con ricompense messe a disposizione da attività e negozi del territorio Ferrara Play&Go, quasi 15mila viaggi sulla app che premia gli spostamenti a piedi, in bici o sui mezzi pubblici

Usare meno l'automobile, muovendosi a piedi, in bici o magari anche in battello, per accumulare chilometri più sostenibili per l'ambiente, ma anche punti che fanno vincere premi. È questo il senso di "Ferrara Play&Go", la app che calcola i percorsi fatti pedalando, camminando o spostandosi usando mezzi pubblici. Lanciata nell'autunno 2020, la app ha 663 iscritti ferraresi ed è ancora disponibile fino al 21 maggio 2021 (con interruzione fino al 9 aprile a causa della zona rossa). I viaggi sono validati con algoritmi che verificano la modalità di spostamento, rilevata dai sensori presenti nello smartphone (Transport mode detection): in questo modo i partecipanti possono guadagnare punti Green Leaves e scalare le classifiche con premi settimanali e finali per i partecipanti più attivi e virtuosi.

"Un progetto sperimentale e innovativo - spiega l'assessore comunale all'Ambiente Alessandro Balboni - che resta disponibile per i prossimi due mesi e che già ha avuto un primo bilancio positivo. Tante attività e negozi del nostro territorio hanno partecipato mettendo in palio premi, che di settimana in settimana vengono estratti per ricompensare i cittadini che usano l'app e che si dimostrano più attenti alla mobilità sostenibile". Tra i premi settimanali, i più popolari sono stati le magliette della Spal, i buoni pizza e abbonamenti ai mezzi pubblici, mentre in palio come premio finale ci sono smart watch, biciclette, pernottamento in albergo, abbonamenti annuali ai mezzi pubblici.

L'iniziativa fa parte del progetto europeo Metropoli di paesaggio (Landscape Metropolis) cofinanziato da EIT Climate-KIC, per sostenere la mobilità sostenibile e ha l'obiettivo di rendere piacevole e gratificante l'utilizzo di mezzi di trasporto meno inquinanti e di rendere misurabili gli effetti raggiunti, misurando il loro impatto sul sistema della mobilità locale.

Sperimentato da diversi anni in Trentino, questo applicativo da settembre 2020 è stato adottato anche nel territorio ferrarese.

Gli utenti registrati, da un primo bilancio effettuato il 18 marzo 2021, hanno realizzato 14.764 viaggi sostenibili per un totale di 56.050 chilometri sostenibili, di cui 42.330 a impatto zero, in bici o a piedi.

"A cinque mesi dal lancio della campagna la partecipazione continua ad aumentare - raccontano gli organizzatori del progetto ferrarese, coordinato da Aess-Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena insieme con Dedagroup, Politecnico di Milano e Fondazione Bruno Kessler di Trento - con già 20 settimane di gioco portate avanti nonostante la sospensione natalizia dovuta al blocco della mobilità per la situazione pandemica. La media settimanale dei viaggi è passata da 700-750 nel periodo tra settembre e dicembre 2020, ai 950-1000 viaggi sostenibili tracciati ogni settimana nel periodo tra gennaio e febbraio 2021, con un aumento del 40% circa. Un'esperienza che mostra sia la capacità di sostenere la partecipazione dei cittadini in giochi di lunga durata, sia la capacità di cambiare i comportamenti dei giocatori, dal momento che i partecipanti dichiarano di aver adottato abitudini di mobilità più sostenibili e di aver provato almeno un nuovo mezzo di trasporto sostenibile proprio grazie allo stimolo del gioco".

"L'iniziativa - commenta Annapaola Marconi della Fondazione Bruno Kessler - sta mostrando risultati decisamente positivi, sia in termini di partecipazione che di apprezzamento da parte dei cittadini: a 5 mesi dal lancio della campagna, nonostante la situazione pandemica, la partecipazione non solo non cala, ma è notevolmente aumentata. Da gennaio siamo passati da 700 viaggi sostenibili tracciati in media a settimana, ad oltre 1000 viaggi per settimana, con un aumento di oltre il 40%".

Causa restrizioni legate all'emergenza Covid l'iniziativa ripartirà venerdì 9 aprile e durerà fino a venerdì 21 maggio.

Per info: metropolidipaesaggio.it/progetti-pilota/playgo-ferrara/

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Partenza iniziativa: 26/09/2020 Fine iniziativa: 21/05/2021

Nota: sospensione di due settimane in periodo Natalizio (per numerosi giorni previsti in "zona rossa") e 4 settimane da metà marzo ad aprile.

I dati aggiornati al 18/03/2021:

numero utenti registrati: 663

numero totale viaggi sostenibili: 14.764

numero totale km sostenibili tracciati: 56.050

numero totale km a impatto zero tracciati: 42.330



Numero di viaggi per modalità

viaggi in bici: 6.584

viaggi in autobus: 1.256

viaggi in treno: 265

viaggi a piedi: 6.604

viaggi in carpooling: 55

viaggi in battello: 16



Numero di km per modalità

km in bici: 29.745

km in autobus:5.784

km in treno:7.150

km a piedi: 12.585

km in carpooling: 770

numero sfide settimanali vinte: 1.526

numero premi settimanali assegnati: 66

numero premi settimanali ancora in palio: 30



Dati demografici partecipanti:

genere: 54% femmine, 46% maschi

età: 13% 14-20 anni, 42% 20-35 anni, 31% 35-50 anni, 14% 50-70 anni, 0% >70 anni

domicilio: 81% Provincia di Ferrara, 19% altra ProvinciaPREMI FINALI



PREMI FERRARA PLAY&GO

I dieci giocatori in testa alla classifica globale a punti Green Leaves alla fine dell'iniziativa Ferrara Play&Go riceveranno i seguenti premi:

primo classificato: n.1 CityBike unisex

secondo classificato: n.1 Abbonamento personale annuale urbano Trasporto Pubblico;

terzo classificato: n.1 Sportwatch FitBit;

quarto classificato: n. 1 Pernottamento e prima colazione in camera standard matrimoniale x 2 persone all'Hotel Annunziata (fuori dai ponti o festività);

quinto classificato: n.1 Zaino green - ricarica solare;

sesto classificato: n. 1 Cena all inclusive per due persone - Ristorante Schiaccia;

settimo classificato: n.1 Borsa bici;

ottavo classificato: n. 1 Terza maglia SPAL;

nono classificato: n. 1 Tessera annuale SUPPORTING Galleria d'Arte Cloister;

decimo classificato: n. 1 Abbonamento personale mensile urbano Trasporto Pubblico.

PREMI SETTIMANALI

Nel seguito alcuni esempi di premi settimanali. Ogni settimana è previsto un premio per il giocatore in testa nella classifica settimanale e 2-3 premi ad estrazione nella "top 50".

Abbonamento personale mensile urbano Trasporto Pubblico Locale

Terza maglia SPAL

Tessera annuale SUPPORTING Galleria d'Arte Cloister

Bici ricondizionata

Visita guidata a Ferrara

2 Biglietti ridotti cinema

Sacca e borraccia Metropoli di Paesaggio

2 tranci pizza omaggio

Immagini scaricabili: