LABORATORIO APERTO - Giovedì 27 maggio 2021 primo appuntamento alle 18.30 all'ex Teatro Verdi. Prossimi incontri giovedì 3 e 10 giugno "How I met Science 2.0", gli Scienziati irriducibili tornano anche quest’anno con tre serate di divulgazione scientifica

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Giovedì 27 maggio, 3 giugno e 10 giugno 2021 alle 18.30 a Laboratorio Aperto di Ferrara - Ex Teatro Verdi (via Castelnuovo 10 - Ferrara) si terrà How I met Science 2.0, tre serate di divulgazione scientifica rivolte alla cittadinanza e in cui interverranno sei ospiti d'eccezione.

Il progetto è realizzato dagli 'Scienziati Irriducibili', vincitori con questo progetto per il settimo anno consecutivo del Fondo culturale dell'Università di Ferrara, in partnership con Associazione NOVA APS e il Laboratorio Aperto di Ferrara - Ex Teatro Verdi (nell'ambito del finanziamento Por Fesr 2014-2020 Fondi europei della Regione Emilia-Romagna-Rete regionale dei Laboratori aperti).

Il progetto è stato inoltre patrocinato dal Comune di Ferrara e dall'Università degli studi di Ferrara.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotare il biglietto sul seguente link: https://howimet.science/hims-divulgazione-2021/

Info: https://laboratorioapertoferrara.it/how-i-met-science-2-0/

PROGRAMMA DI HOW I MET SCIENCE 2.0

>> Ospiti della serata del 27 maggio saranno il Dott. Davide Gori (Medico specialista in Igiene e Medicina preventiva e Ricercatore presso l'Università di Bologna), che interverrà sul tema "La storia dell'esitazione vaccinale e delle false notizie sui vaccini: da Jenner ai vaccini per l'infezione da SARS-CoV-2", e la Prof.ssa Sabrina Angelini (Dottore di ricerca in Farmacologia e tossicologia e Professoressa associata presso il Dipartimento di farmacia e biotecnologie dell'Università di Bologna), che invece ci parlerà di "Biopsia liquida: nuova arma per una medicina su misura".

>> Nella serata del 3 giugno il Dott. Massimo Carnevali (ICT Manager con oltre 30 anni di esperienza nel mondo IT.) e la Prof.ssa Adriana Giannini (giornalista e divulgatrice scientifica e, per lungo tempo, caporedattrice per la rivista Le Scienze), proporranno rispettivamente due interventi dal titolo "Sicurezza, privacy, reputazione: i tre pilastri della nostra postura online" e "Lynn Margulis, la biologa che andando controcorrente è approdata sui libri di testo".

>> Giovedì 10 giugno, il Prof. Guido Barbujani (genetista, scrittore e professore ordinario di genetica presso l'Università di Ferrara e, dal 2017, socio onorario del CICAP) e Dott. Alan Zamboni (Laureato in Ingegneria Civile e in Lettere Moderne, appassionato di astronomia, scienza e van Gogh, lavora da un decennio come divulgatore) chiuderanno questa edizione con due interventi davvero imperdibili dal titolo "Migranti pallidi - Una storia del Neolitico" e la "Scienza & Cinema. La fisica spiegata con gli errori nei film".







Per maggiori informazioni

Facebook Scienziati Irriducibili https://www.facebook.com/scienziatirriducibili

Instagram@scienziati irriducibili https://www.instagram.com/scienziatiirriducibili/?hl=it

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCfIKYGa0GD_QR56QLC2inMA

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: