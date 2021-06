Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio: avviso pubblico per la nomina dei componenti

LA COMMISSIONE PER LA QUALITA' EDILIZIA SI RINNOVA: AVVISO PUBBLICO PER PARTECIPARE ALLE SELEZIONI

Si rinnova la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e da lunedì 7 giugno 2021 sarà possibile presentare le candidature da parte di esperti e professionisti del settore.

A causa delle dimissioni con decorrenza immediata della maggioranza dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune la Commissione è decaduta e la Giunta, con apposita delibera, ha deciso di procedere alla nomina integrale della nuova Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio in assenza di una graduatoria da scorrere in caso di dimissioni dei membri della Commissione ai fini della ricostituzione integrale della stessa.

La modalità di individuazione dei componenti della nuova Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune sarà basata sull'acquisizione dei curricula dei candidati secondo le indicazioni contenute in apposito avviso pubblico, mentre per il vaglio dei curricola verrà nominata una Commissione composta dal Sindaco, dall'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata e dal Direttore Generale, affiancati da un collaboratore amministrativo con funzioni di segreteria.

La Commissione dovrà selezionare i curricula che perverranno, entro 7 giorni dal termine fissato dall'avviso, al fine di verificare che rispondano ai requisiti dell'avviso e compilare una graduatoria che si potrà scorrere in caso di future dimissioni o cessazioni anticipate. Tra i curricula selezionati e sulla base della graduatoria predisposta dalla Commissione di valutazione verranno individuati dal Sindaco i nuovi membri della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e scelto tra i suoi membri il Presidente.