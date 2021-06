AMBIENTE - Appuntamento alle 9,15 nel piazzale della Chiesa. Partecipazione aperta a tutti. Occorre registrarsi Domenica 13 giugno 'Plastic Free Ferrara' in azione a San Bartolomeo in Bosco

(Comunicazione a cura del gruppo Plastic Free Ferrara)

Domenica prossima 13 giugno 2021 volontari del gruppo Plastic Free Ferrara si dedicheranno alla pulizia di alcune zone della frazione di San Bartolomeo in Bosco.

Questa iniziativa di pulizia - che si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara - nasce da un contatto causale tra un associato (referente Plastic Free per il Comune di Argenta) e alcuni abitanti del paese. Si chiacchera, si commenta la vista di spazzatura abbandonata nei fossi o dei mozziconi lasciati ovunque e nasce l'idea di organizzare una pulizia in loco. Naturalmente stiamo promuovendo la partecipazione degli abitanti del paese, in particolare i gruppi sportivi giovanili, per favorire il più possibile la sensibilizzazione verso comportamenti più consapevoli e rispettosi dell'ambiente e del proprio territorio.

Ci incontreremo alle 9,15 e partendo dal piazzale della Chiesa verranno ripulite la via principale, un parchetto e la zona del campo sportivo Si tratta di una raccolta adatta a tutti, anche ai bambini!

Per partecipare occorre dotarsi di una mascherina personale, un paio di guanti da lavoro o giardinaggio, una pinza da raccolta (se l'avete). I sacchi li fornirà il gruppo Hera.

Per la partecipazione dei minori di 16 anni occorre scaricare, compilare e portare il modulo cartaceo che compare all'atto della registrazione del genitore o tutore.

Per info e iscrizione gratuita al link

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/13giu-sanbartolomeoinbosco/

Immagini scaricabili: