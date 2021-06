BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 14 giugno 2021 alle 17 incontro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube dell'Ariostea 'Suono e musica nel cosmo e nell'uomo': conversazione con Annamaria Cugurullo

Avrà come tema 'Suono e musica nel cosmo e nell'uomo' la conversazione con Annamaria Cugurullo in programma lunedì 14 giugno 2021 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea e in diretta video sul canale youtube dedicato (per accedere clicca qui). L'incontro sarà introdotto da Marcello Girone Daloli.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

La gioia che la musica suscita nell'anima umana è forse il ricordo, come sostiene Rudolf Steiner, fondatore dell'Antroposofia, delle esperienze sovrasensibili che attraversiamo prima della nascita?

Utilizzando questa chiave di lettura potremmo comprendere l'apparizione dei grandi geni musicali, quali Mozart, che Goethe definisce "un miracolo per il quale non vi è spiegazione".

Annamaria Cugurullo, ha lavorato a Milano nel settore saggistica della Mondadori e ha insegnato Discipline giuridiche ed economiche. Si occupa di Antroposofia da oltre quarant'anni privilegiando il percorso "di conoscenza" anche attraverso l'arte - musica e pittura - come espressione del superamento del materialismo. Esponente di diversi gruppo di studi presso la Soc. Antroposofica di Milano, per anni ha tenuto suoi gruppi e conferenze sul messaggio della scienza dello spirito.

