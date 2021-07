FIERE E MERCATI - Da martedì 6 luglio 2021 a partire dalle 18,30. Fortemente consigliata la prenotazione MangiaFexpo torna in piazza Ariostea con tante aree di degustazione e svago. Diciotto giorni di apertura con ristoranti e attività del settore

Diciotto aree di degustazione dove i ristoranti e le attività del settore ristorazione proporranno ricette della tradizione ma anche di innovazione gastronomica quelle che saranno presenti per l'edizione 2021 della manifestazione "Mangiafexpo 2021", che verrà organizzata come consueto in piazza Ariostea, a Ferrara, per diciotto giorni a partire da martedì 6 luglio 2021 (esclusi i lunedì). Le serate inizieranno dalle 18.30 circa e proseguiranno fino a tarda serata. Per l'occasione è stata prevista la possibilità di accomodarsi nell'area tavoli posizionata nel prato interno di piazza Ariostea, ma anche sull'anello al fianco dei ristoratori. Si potrà accedere alla piazza liberamente e ordinare direttamente nelle aree di ristorazione, mantenendo le distanze. La prenotazione telefonica è fortemente consigliata per favorire la migliore organizzazione possibile ed evitare code.

A illustrare l'iniziativa ai giornalisti sono intervenuti in residenza municipale giovedì 1 luglio 2021 l'assessore comunale alle Attività produttive, Lavoro, Patrimonio, Fiere e Mercati Angela Travagli, Stefano Zobbi della società organizzatrice Dodicieventi, il direttore di Confesercenti Alessandro Osti, Mariella Ferri e Nicola Ferrari delle associazioni Dalla terra alla Luna e Cuochi per Passione.

"Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione - ha affermato nel corso della conferenza stampa l'assessore Angela Travagli - che unisce la passione per il buon cibo e la solidarietà sociale. E' un'edizione che ha implicato un approccio organizzativo nuovo a causa della pandemia e come Amministrazione comunale siamo molto contenti di sostenere questi sforzi nel rendere sempre più viva e fruibile in luoghi diversi e diffusi la nostra bellissima città". "Ci sono tantissime iniziative in questo periodo - ha sottolineato la Travagli - e per noi è fondamentale dare slancio e sostegno all'impegno e alla creatività di quelle attività economiche cittadine che hanno molto sofferto in questo ultimo anno. L'innesto dell'associazionismo di impegno sociale è un valore importante per la manifestazione di piazza Ariostea e un regalo a tutti noi".

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - MANGIAFEXPO EDIZIONE 2021. Dal 6 LUGLIO 2021, 18 giorni di attività (lunedì esclusi) in PIAZZA ARIOSTEA FERRARA

Per info e prenotazioni: www.mangiafexpo.com

L'Evento, un'occasione unica e conviviale in cui sentirsi bene, dove assaporare il valore della lentezza, il rispetto dei propri ritmi e di quelli degli altri, dove imparare, conoscere le diversità dei sapori, delle culture, dei saperi e dei punti di vista. Stimolare gli interessi, la partecipazione, la condivisione di uno spazio comune facilitando il dialogo, la libera espressione di chi propone e di chi riceve. Un percorso intimo esperienziale, emotivo, di gusto, di vita.

Questa edizione sarà speciale e irripetibile, con rispetto delle distanze, per dare una possibilità di ripresa ad un settore provato duramente da questa emergenza sanitaria che ha provato davvero tutti. Per questo cercheremo di monitorare sempre l'evento, facendo si che vengano rispettati i distanziamenti presso le aree di degustazione durante le ordinazioni, nell'anello durante il passeggio per scegliere dove mangiare e nell'area in cui ci si potrà sedere per mangiare. Verranno apposti cartelli di sensibilizzazione al rispetto delle normative anti Covid-19 e per la sicurezza, ricordando che bisognerà avere assolutamente la mascherina di protezione con se, in modo che possa essere utilizzata anche all'aperto, qualora venissero a mancare i distanziamenti di sicurezza. L'organizzazione provvederà anche a mezzo microfono a ricordare questo al pubblico presente all'evento.

Mangiafexpo 2021 sarà presente in piazza Ariostea per tre settimane, dove cercheremo di creare una valvola di sfogo per tutti, dove poter trascorrere un po' di tempo all'aria aperta, assaporare buon cibo e bere qualcosa in compagnia.

Saranno presenti 18 aree di degustazione dove i Ristoranti e le attività del settore ristorazione proporranno ricette della tradizione ma anche di innovazione gastronomica.

Ci si potrà accomodare nell'area tavoli posizionata nel prato interno della Piazza Ariostea, ma anche sull'anello al fianco dei ristoratori. Si potrà accedere alla piazza liberamente e ordinare direttamente nelle aree di ristorazione, mantenendo le distanze. E' comunque raccomandata la prenotazione. Sul sito si potranno trovare alla voce "L'EVENTO/AREE DI DEGUSTAZIONE" i contatti di tutti i ristoratori.

Poi ci si potrà divertire nell'area "FLIPPER e CALCIO BALILLA" posizionata lungo l'anello della piazza.

Nell'area 12, Cuochi per Passione, l'Associazione Cuochi per il Sociale, in collaborazione con l'Associazione "Dalla Terra alla Luna", promuoveranno un progetto di inserimento lavorativo per ragazzi con autismo.

Progetto inserimento lavorativo evento Mangiafexpo 2021 - L'associazione Cuochi per Passione (associazione di promozione al sociale) in collaborazione con l'associazione "Dalla terra alla luna", porta avanti un progetto di inserimenti occupazionali/lavorativi rivolto a ragazzi con autismo nel settore ristorativo.

Tutto ha inizio con alcuni corsi didattici formativi presso la scuola di ristorazione Ial Emilia-Romagna di Ferrara, dove i ragazzi, in laboratori di cucina, hanno acquisito competenze sia di ristorazione che relazionali. La richiesta dell'associazione Dalla terra alla luna era quella di portare avanti il progetto, mettendo all'opera ciò che i ragazzi avevano imparato. noi dell'associazione cuochi per passione abbiamo deciso di cogliere l'occasione, mettendo la nostra professionalità ed esperienza a disposizione dei ragazzi. per dare sia un aiuto alle famiglie ma soprattutto ad esaltare le abilità di ognuno dei ragazzi, sperando di dargli un futuro lavorativo nella ristorazione.

Nell'area Ospitality sarà presente anche un'altra Associazione, "Victor", centro clinico pedagogico, che con differenti tipologie di laboratori da supporto all'apprendimento e alla crescita dei più piccoli.

Il tutto racchiuso in un sottofondo musicale che accompagnerà i diversi momenti della serata,

dall'aperitivo, alla cena e al dopocena. In questa edizione abbiamo incrementato la filodiffusione per coprire l'area in modo più capillare e creare un suono più uniforme e gradevole. Abbiamo provveduto a fare una valutazione previsionale di impatto acustico da un tecnico abilitato, che farà sopralluogo di controllo all'inizio dell'evento, proprio per avere la certezza di non creare fastidio al vicinato, e di avere un effetto gradevole per gli avventori.

Come nelle passate edizioni si propongono pacchetti turistici e convenzioni particolari per chi vuole restare più giorni nella nostra città, quest'anno ricca di eventi e concerti. Visit Ferrara da 7 anni al fianco di Mangiafexpo, propone scontistiche sulle attività ricettive, così come per le attività extralberghiero, dove 16 attività del settore si sono unite per proporre un codice sconto per i loro servizi, legato all'evento.

Come nelle precedenti edizioni, Dodicieventi ha al proprio fianco Aziende che aiutano l'organizzazione e la realizzazione del contenitore dell'evento: CONFESERCENTI FERRARA per l'affiancamento logistico ai ristoratori. CORAZZA Costruzioni Edili per il montaggio e smontaggio strutture. TREDICILAB per i complementi d'arredo e arredo luminoso dell'Ospitality. DIGITAL NEON per la stampa delle insegne e della cartellonistica. STUDIO REALTECH e STAMPA 3D ON-LINE.COM per la comunicazione video all'Ospitality. VM ANTINCENDI per gli estintori di supporto alle aree. PUBBLIFEST per le strutture. SILVER per la raccolta oli esausti. GLOBAL AMBIENTI per i

servizi igienici. STUDIO INGEGNERIA FIORINI per la documentazione sicurezza. ESTENSE GAS per il supporto ai ristoratori. ROVERATI GIARDINI per il verde all'Ospitality, all'area Flipper e per Aqua e salute. GARAGE DEL FLIPPER per l'area flipper e calcini. FERRI ONE EXPRESS per strutture ospitality. AQUA E SALUTE per la fornitura di acqua depurata alle aree di ristorazione. SUONO E IMMAGINE per l'impianto elettrico, audio e luci.

SPONSOR - Salvatech, Eurocart, Sate, Silver, Promis, Miro', Farina Del Mio Sacco, Gep Credit, Tewa, Todisco, Simone Santi.

Nella parte alta di Piazza Ariostea, verrà realizzata un'area "Ospitality", che oltre ad avere la funzione di Punto Informazioni per il pubblico e di base operativa per il controllo della parte audio/video e regia dell'evento, accoglierà Partner e Sponsor con i loro ospiti. Area in cui ci si potrà relazionare e creare nuove sinergie, punto forte dei nostri eventi.

Mangiafexpo non è soltanto buon cibo e serate all'aperto, ma coinvolgimento, promozione del territorio, e collaborazione tra tantissime realtà commerciali della nostra città, di tutto l'indotto ristorazione ed eventi, gravemente provato in questo periodo storico. L'unione fa la forza... e anche questo è Mangiafexpo.

La prenotazione telefonica è fortemente consigliata per favorire la migliore organizzazione possibile ed evitare code.

