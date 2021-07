PALIO - Fino al 18 luglio in via Ippodromo 31. Lodi: "Veri momenti di aggregazione per tutti i cittadini" "La Giostra del Borgo", i volontari della contrada animano le serate culinarie all'Ippodromo

Un menù che abbraccia tutta la tradizione ferrarese per una rassegna che diventa maggiorenne. Prende il via questa sera, giovedì 1 luglio, la diciottesima edizione de ‘La Giostra del Borgo', manifestazione, quest'anno solamente gastronomica, organizzata dalla contrada di San Luca che animerà i locali di via Ippodromo 31 sino al prossimo 18 luglio.

L'evento è stato ufficialmente aperto questa sera, alla presenza del vicesindaco e assessore con delega al Palio Nicola Lodi, del presidente della contrada Luca Bertazza, degli assessori comunali Angela Travagli e Matteo Fornasini, del presidente dell'Ente Palio della Città di Ferrara Nicola Borsetti.

"Il Palio è anche questo - ha affermato Lodi -. Sono convinto che durante tutta l'estate, che auspichiamo segni la definitiva ripartenza degli eventi, le contrade saranno ancora più vicine alla città. Non dimentichiamo, infatti, che manifestazioni come queste organizzate dal Borgo San Luca non rappresentano esclusivamente rassegne gastronomiche, ma sono dei veri e propri momenti di aggregazione per tutta la comunità ferrarese. Ogni borgo e ogni rione, animando tutti i quartieri cittadini, gioca un ruolo decisivo nella diffusione delle tradizioni di Ferrara, creando ad ogni evento aggregazione e coesione fra i cittadini. Siamo molto grati a San Luca e a tutte le altre contrade, perché nei momenti difficili della pandemia sono sempre stati in prima linea per aiutare le persone in difficoltà senza mai perdersi d'animo, un aspetto che ha unito ancora di più il mondo del Palio che non vede l'ora di tornare a colorare la città".

"Siamo contenti di ripartire con un'attività che aggrega famiglie e ragazzi - ha detto Bertazza, presidente della contrada Borgo San Luca -. Queste iniziative sono estremamente importanti perché a causa del Covid il mondo del Palio è un po' fermo e occorre ricompattarsi. L'obiettivo è divertirsi e stare insieme in sicurezza".

‘La Giostra del Borgo' si aprirà al pubblico ogni sera dalle ore 19.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3478683569.

Immagini scaricabili: