ATTIVITA' PRODUTTIVE - Venerdì 16, sabato 17 (19-24) e domenica 18 luglio (18-22) seconda edizione del percorso di degustazione eno-gastronomica "Calici d'estate" al parco Massari, con FEshion Eventi appuntamento nel verde con il buon vino e il buon cibo

Un'occasione per gustare vini della migliore produzione di oltre venti cantine italiane abbinati a prodotti gastronomici selezionati, il tutto accompagnato da buona musica e passeggiate in mezzo al verde della perfetta location cittadina rappresentata dal parco Massari. E' questa la formula dell'iniziativa di degustazione eno-gastronomica alla seconda edizione "Calici d'estate", messa in campo da FEshion Eventi nelle serate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio. La manifestazione, che si avvale del supporto di AIS e del patrocinio del Comune di Ferrara, è stata presentata in mattinata (14 luglio 2021) nella residenza municipale. Erano presenti l'assessore comunale alle Attività Produttive Patrimonio Fiere e mercati Angela Travagli insieme ad Alessandra Scotti, Mirko Marangella e Olimpia Ferro (FEshion Eventi).

"Anche grazie alle indicazioni dell'Amministrazione comunale, che ha spinto ad andare alla riscoperta di nuove location cittadine per ospitare progetti, - ha affermato l'assessore AngelaTravagli - il parco Massari ha assunto negli ultima anni un ruolo importante nell'ospitare iniziative, dimostrandosi già dalle prime sperimentazioni un luogo veramente accogliente. Questa manifestazione di FEshion Eventi si conferma ancora una volta per qualità e stile: per l'ampia scelta dei vini da assaggiare e il carattere della proposta gastronomica, per la collaborazione di importanti sponsor e le sinergie attivate con le strutture di accoglienza cittadine. A disposizione quindi dei ferraresi il parco Massari per tre serate pienissime di opportunità, in un fine settimana che offre poi molte altre attrazioni sia in centro sia in piazza Ariostea. Una combinazione perfettamente in linea con la visione della nostra Amministrazione, - ha aggiunto infine l'assessore - che si propone di mettere in campo più opzioni per rendere maggiormente vivace la nostra città, nella convinzione che la presenza di un evento non escluda l'altro."

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

"FEshion Eventi" è lieta di invitarvi, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio, alla seconda edizione di "Calici di Estate", una degustazione eno-gastronomica con produttori e cantine d'Italia, che quest'anno si sposta al Parco Massari.

Tre giorni dedicati al buon vino con diversi produttori di vini e alcune sfiziosità gastronomiche.

Saranno protagonisti circa 20 cantine e 100 etichette provenienti da diverse zone d'Italia (Toscana, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Lombardia, Veneto, Puglia, Emilia Romagna, Piemonte) e alcune aziende gastronomiche che proporranno interessanti degustazioni.

Dalle 19 alle 24 di venerdì 16 e sabato 17 Luglio e dalle 18 alle 22 di domenica 18 Luglio, vi aspettiamo all'info point al Parco Massari, per acquistare il ticket e prender parte alla degustazione.

Nelle tre serate sarà possibile ritirare, su prenotazione il kit pic-nic con un menù speciale. (https://feshioneventi.it/prodotto/pic-nic-calici/)

Ad accompagnare le serate tanta bella musica: - Il gruppo dal vivo The Dice venerdì - dj set Alex Ess dj di Radio Bruno sabato - musica di sottofondo la domenica.

Il ticket ha un costo di 12€ e comprende:

- 1 Portacalice

- 1 calice di vetro

- 10 "Soli D'oro" con cui scegliere uno o due tra i piatti proposti (tra cui antipasti, primi piatti e dolci,) e due o tre calici di vino a scelta tra circa 100 etichette.

Ogni piatto ha valore di 2,3 o 4 soli d'oro

Ogni dolce ha valore di 1 sole d'oro

Ogni calice ha valore di 1, 2 o 3 soli d'oro in base all'etichetta

Non dovete far altro che comporre la vostra degustazione preferita.

L'evento si svolgerà nel massimo rispetto dall'attuale normativa vigente con l'attuazione di tutti i

protocolli relativi all'emergenza covid, evitando assembramenti ed invitando i partecipanti ad occupare i posti a sedere messi a disposizione nell'area ristoro allestita nel Parco.

Acquistando il ticket in prevendita al link sottostante costerà solamente 10€ invece che 12€. I ticket scontati sono in numero limitato:

https://feshioneventi.it/prodotto/calici-destate-2021/

Le Cantine presenti : Zanardo, Rocca Celliere, Pettyrosso, Maffione, Le Crete, Nero del Bufalo, Podere Riosto, Vivalda, Pezzalunga, Daniele Franco, Gli Allori, San Ginesio, Podere Crocetta, La Pescinella, Castiglia, Grillo Iole, Beccalossi e l'azienda Drink Now con le cantine Archinà, Terra Forti e Romio

Le aziende: Non Solo Sicilia, Love Gargano, Bar Central Park, Over Street food

Gli Sponsor: Generali Baluardi, Ford Stracciari, La Florida, Remax

Con il Supporto di AIS Ferrara e il Patrocinio del Comune di Ferrara

Per info:https://feshioneventi.it/prodotto/calici-destate-2021/

Immagini scaricabili: