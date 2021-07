POLIZIA LOCALE - Intensa attività dell'Unità Cinofila nelle vie Baluardi, Felisatti, Scalambra e Nazario Sauro Quattro azioni di ritrovamento e sequestro di sostanze stupefacenti

Una settimana che ha portato al rinvenimento di diverse partite di sostanze stupefacenti quella appena conclusa da parte della Polizia locale terre Estensi. Grazie al fiuto di Ahron dell'Unità Cinofila, infatti, durante i controlli del territorio compiuti da lunedì 12 fino a sabato 17 luglio, la Polizia Locale ha effettuato tre rinvenimenti. Lunedì 12 luglio 2021 sulla mura di via Baluardi sono stati trovati sei involucri contenenti hashish per un peso lordo totale di grammi 5,62. Sempre costituito da hashish anche il ritrovanento di giovedì 15 luglio in via Felisatti: i 14,93 grammi lordi erano stati occultati, insieme a un bilancino di precisione, all'interno di una confezione di vino in cartone sul retro della recinzione che divide il parcheggio dall'area ferroviaria. Nella giornata di venerdì 16 luglio invece i controlli hanno portato frutti considerevoli in zona via Scalambra: sotto terra, adiacente il camminamento di una delle sponde del canale Boicelli, sono stati rinvenuti ben 18 ovuli di cocaina e 17 di eroina per un totale lordo di 9,02 grammi.

Infine domenica 18 luglio, durante il controllo di parco Toti, Ahron ha trovato un involucro di quasi 10 grammi di marijuana in via Nazario Sauro.

Nella foto - scaricabile in fondo alla pagina - Ahron al momento del ritrovamento degli ovuli di cocaina ed eroina

Immagini scaricabili: