PUBBLICA ISTRUZIONE - Avviso e modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito www.edufe.it Prorogato a lunedì 9 agosto il termine per presentare domanda di contributo a sostegno del doposcuola per l'anno scolastico 2020/2021

L'Amministrazione comunale di Ferrara ha prorogato a lunedì 9 agosto 2021 (entro le ore 14), il termine di presentazione delle domande per la concessione di contributi per il sostegno dei servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (dopo scuola) e di diritto allo studio per l'anno scolastico 2020/2021.

Il provvedimento di proroga, relativo all'avviso pubblicato il 5 luglio scorso, è stato adottato al fine di garantire la più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati e con l'obiettivo di valorizzare la qualità e la territorialità dei progetti realizzati nelle scuole di Ferrara.

Avviso e modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito www.edufe.it

(comunicazione a cura Assessorato alla Pubblica Istruzione Comune di Ferrara)