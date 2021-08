GIARDINO PER TUTTI - Venerdì 6, mercoledì 11 e venerdì 20 agosto 2021 dalle 21.30 al parco Coletta (viale Cavour 175, Ferrara) Piccola anteprima del Ferrara Buskers Festival con Puedes sotto al Grattacielo

Il palinsesto di "Giardino per tutti", la rassegna che animerà fino al 12 settembre l'estate del quartiere Gad con musica, intrattenimento, sport, cinema e manifestazioni gastronomiche, si arricchisce di altre 3 date. Grazie alla collaborazione con l'associazione Puedes, nelle date del 6, 11 e 20 agosto si terranno altrettanti concerti, uno dei quali si propone come una vera e propria anteprima del Ferrara Buskers Festival, in programma in città dal 25 al 29 agosto. Si chiama ‘Daiana Lou spin off del Ferrara Buskers Festival' e si terrà venerdì 6 agosto 2021 al parco Marco Coletta (viale Cavour 175, Ferrara) dalle 21.30, l'area riqualificata ai piedi delle torri del Grattacielo, il primo evento dei tre nuovi appuntamenti. Per il duo Daiana Lou, da anni nel cartellone del festival, questa data è l'unica sul territorio ferrarese. Mercoledì 11 agosto alle 21.30 sarà la volta dei Joe Dibrutto in concerto, mentre l'ultimo evento curato dall'associazione Puedes si terrà venerdì 20 agosto, sempre alle 21.30, con la Diapason Band, gruppo che tributerà Vasco Rossi. L'accesso ad ogni iniziativa è gratuito, ma occorre la prenotazione tramite l'applicativo Eventbrite.

Per informazioni è possibile consultare le pagine Facebook e Instagram di Giardino per Tutti oppure la pagina Facebook di Puedes, associazione contattabile anche all'indirizzo email associazionepuedes@gmail.com.

Immagini scaricabili: