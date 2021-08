GIARDINO PER TUTTI - Sabato 7 agosto alle 21,15 spettacolo per bambini e famiglie nel parco Marco Coletta. Aperte le prenotazioni "Favole sotto gli alberi 2021": nei Giardini del Grattacielo in scena la compagnia reggiana Teatro dell'Orsa con "Rodarissimo"

La diciassettesima edizione della rassegna estiva di Teatro per Bambini e Famiglie Favole sotto gli alberi prosegue, sabato 7 agosto alle ore 21,15, presso i Giardini del Grattacielo (Parco Marco Coletta), con lo spettacolo: "Rodarissimo" della compagnia reggiana Teatro dell'Orsa, che presenta uno spettacolo all'insegna delle risate, del divertimento, della musica rigorosamente dal vivo e naturalmente della migliore letteratura per l'infanzia.

Lo spettacolo, adatto a tutti i bambini dai 5 ai 10 anni, vede in scena la brava attrice reggiana Monica Morini che porterà avanti questa kermesse dedicata a Gianni Rodari accompagnata dalla pianista Claudia Catellani, che eseguirà le musiche su un originale e colorato pianoforte.

Saranno raccontate, musicate e animate molte delle più belle storie e filastrocche di Gianni Rodari, selezionate dai più famosi fra i libri del maestro come Favole al telefono, Tante storie per giocare, La grammatica della fantasia. Una girandola di rime, canzoni e musica per raccontare ai bambini le avventure de "lo zoo delle fiabe con le bestie più rare", di "Giovannino Perdigiorno che finisce nel paese con le esse davanti", di "Pulcinella che viaggia nel paese dei gatti" o di "Alice Cascherina che cade ovunque, anche in mare".

Il tutto proposto in una chiave ludica e leggera, per un viaggio divertente ed istruttivo alla scoperta del fantasioso mondo dello scrittore ligure.

"... Le storie servono proprio perché in apparenza sembrano non servire a niente" diceva Gianni Rodari, "... servono alla poesia, alla musica e all'uomo intero o meglio ancora a completare l'uomo. Un tempo per ridere, incantarsi e raccogliere semi di fantasia, che metteranno gemme e radici."

Il Teatro dell'Orsa di Reggi Emilia, nato nei primi anni '90 e fondato da Monica Morini e da Bernardino Bonzani opera intensamente nell'ambito del Teatro per Ragazzi e di Narrazione. Il Teatro dell'Orsa si forma inizialmente grazie alle collaborazioni con alcuni fra i maggiori artisti italiani come Marco Baliani, Letizia Quintavalla, Bruno Stori e con il Teatro delle Briciole e Teatro Gioco Vita. Nel 2003, nell'ambito di Scenario, il più importante riconoscimento teatrale nazionale riservato alle nuove compagnie, la compagnia consegue il Premio Ustica per il Teatro di impegno civile e sociale per lo spettacolo "Cuori di Terra - Memoria per i sette fratelli Cervi".

Per i ragazzi, la cifra stilistica narrativa di Monica Morini privilegia sempre un personale e particolare stile narrativo intenso e carico di emozioni, spesso caratterizzato da musica eseguita dal vivo sulla scena e da tematiche giocose, ironiche e contemporanee. Nel 2014 lo spettacolo "C'era una volta un re... No! C'era una volta una principessa" con fiabe di protagoniste femminili emancipate, riceve il Premio miglior spettacolo 33° Festival del Teatro per i Ragazzi Padova. Lo spettacolo "A ritrovar le storie" ispirato all'omonimo libro di Monica Morini e Annamaria Gozzi finalista Premio Andersen 2015, viene selezionato come progetto speciale al Festival I Teatri del Sacro 2015.

Con un progetto indipendente e partecipato, ha inaugurato nel 2019 un nuovo spazio culturale a Reggio Emilia denominato Casa delle Storie, aperto al pubblico, capace di ospitare spettacoli, incontri, concerti, proiezioni e laboratori di formazione. Nel suo primo anno di attività la Casa delle Storie ha realizzato oltre 25 eventi per il pubblico, oltre a laboratori, seminari e formazioni per giovani e adulti.



Per tutti i bambini dai 5 ai 10 anni.

Inizio spettacoli: ore 21,15 (entrata consentita dalle 20.30)

Ingresso ad offerta libera.

Prenotazione consigliata alla pagina web

https://www.ilbaulevolante.it/rassegne/favole-sotto-gli-alberi/

Informazioni: Il Baule Volante - 329/4190942.

