BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - Venerdì 27 agosto alle 10, in via Romiti 13 a Ferrara. Aperte le iscrizioni Racconti divertenti e avventurosi per i più piccoli con Teresa Fregola per l'ultimo appuntamento sotto 'L'albero delle storie 2021'

Saranno le storie fantastiche narrate dalla voce di Teresa Fregola a chiudere, venerdì 27 agosto alle 10, l'edizione 2021 della rassegna estiva di letture per bambini dai 4 ai 10 anni l''Albero delle storie', organizzata dalla biblioteca comunale di Casa Niccolini all'interno del proprio giardino (con ingresso da via Romiti 13, Ferrara). Tanti sono stati gli esperti narratori che, dallo scorso 9 luglio, ogni venerdì mattina, all'ombra del grande ginkgo biloba, hanno intrattenuto i piccoli partecipanti con storie divertenti e imprevedibili.

"Durante il primo appuntamento - ricordano gli organizzatori - Teresa Fregola e Chiara Alberani hanno regalato ai bambini e alle bambine tanto divertimento e fantasia, con bellissime storie e meravigliosa musica. Il 23 luglio, invece, Elisa Galeati ha affascinato i piccoli partecipanti con i suoi racconti al kamishibai, mentre i narratori e le narratrici volontarie dell'Associazione Circi, coordinate da Silvia Dambrosio, hanno animato con le loro storie divertenti e avventurose gli appuntamenti del 16 e 30 luglio e del 6 e 20 agosto. Il 13 agosto poi, come da tradizione, abbiamo festeggiato l'arrivo del Ferragosto con i racconti avventurosi narrati dai volontari e volotnarie dell'Associazione Circi, accompagnati a ritmo di musica dalla giovanissima Emanuela Strozzi e dal poli-strumentista Sauro Strozzi".

Come per gli altri appuntamenti, anche per venerdì 27 agosto la partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti. Per iscriversi occorre inviare il modulo online che presente sul sito http://archibiblio.comune.fe.it, oppure telefonare al numero 0532 418231 o scrivere a info.niccolini@comune.fe.it.



Saranno osservate tutte le disposizioni per le manifestazioni pubbliche all'aperto rivolte ai minori. Si raccomanda ai partecipanti di portare le mascherine e di presentarsi circa 10 minuti prima dell'inizio dell'evento all'ingresso di Casa Niccolini in via Romiti 13 a Ferrara, dove saranno accolti da un operatore con l'elenco degli iscritti.

In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà all'interno della Biblioteca "Casa Niccolini".



Link diretto al: modulo di iscrizione online per l'appuntamento del 27 agosto 2021 con Teresa Fregola e le sue storie divertenti e avventurose.

Scarica la locandina dell'Albero delle storie 2021

Immagini scaricabili: