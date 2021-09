PALIO - Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre alle 19,30 nei giardini della Contrada (ingresso via Ferrariola) "Sapori senesi - all'ombra del campanile", seconda edizione dell'appuntamento gastronomico della contrada San Giorgio

Taglieri misti di salumi e formaggi toscani, ribollita, ma anche trippa e ricciarelli, panforte con vin Santo e così via. E' davvero ampio e interessante il menù intitolato alla tradizione toscana della seconda edizione di "Sapori senesi - all'ombra del campanile", iniziativa della contrada di San Giorgio in programma venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 (apertura cucine alle 19,30) sotto il Campanile di San Giorgio nei giardini della Contrada (ingresso via Ferrariola). Grazie alla presenza in cucina dei cuochi toscani della 'Compagnia della Ghianda', gli ospiti avranno a disposizione tre serate di ottima gastronomia e un'occasione per degustare piatti e vini tipici direttamente ispirati dalle osterie senesi.

L'appuntamento culinario, che si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara, è stato illustrato in mattinata (martedì 7 settembre) nella residenza municipale, alla presenza dell'assessore al Turismo del Comune di Ferrara Matteo Fornasini, del presidente della contrada San Giorgio Luca Sivieri e del segretario di contrada Alberto Pelizzari.

"'Sapori senesi' va a sommarsi alle tante iniziative che le contrade di Ferrara hanno messo in campo in questi mesi particolarmente complessi, - ha affermato l'assessore al Turismo Matteo Fornasini - a conferma che il mondo del Palio non si è mai fermato e mai arreso alle difficoltà, riuscendo anzi a dimostrare quale patrimonio straordinario sia, di socialità, di volontariato, di valori. Un grazie in particolare - ha aggiunto l'assessore - va quindi a dirigenti e contradaioli di borghi e rioni per aver continuato ad alimentare con grande vitalità questo ambito importante della nostra città, riorganizzandosi con impegno e determinazione."

La manifestazione rispetta le regole sanitarie anti COVID.

Gradita la prenotazione al numero 3421897127

Immagini scaricabili: