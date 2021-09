MOBILITA' E AMBIENTE - Partecipazione online aperta a tutti ancora fino al 30 settembre 2021. Ass. Balboni: "strumento utile per valutare migliorie per la fruizione dell'area in sicurezza" 'Mobilityamoci', prosegue il sondaggio sulle modalità di accesso al parco Marco Coletta a Ferrara

Nello scorso mese di agosto un significativo numero di cittadini che frequenta i Giardini del Grattacielo ha partecipato al sondaggio online promosso dal Centro Idea del Comune di Ferrara sulla percezione della mobilità di quest'area verde situata in un importante punto di snodo della città.

Tra i cittadini che hanno finora partecipato all'iniziativa figurano sia giovani che persone appartenenti alla fascia più anziana della popolazione, e oltre il 70% degli intervistati è composto da persone che si recano al parco Coletta in bicicletta o a piedi. Tra le criticità emerse dalle prime risposte e che contestualmente potrebbero facilitare la fruizione dell'area, vi sono: la mancanza di rastrelliere, la necessità di ridurre la velocità delle auto e la possibilità di prevedere dei percorsi pedonali sicuri.

"Il sondaggio - ricorda l'assessore comunale all'Ambiente Alessandro Balboni - è uno strumento per conoscere le abitudini e il punto di vista di chi frequenta questa area verde della città, pensato per continuare ad alimentare il processo di ascolto e di collaborazione tra Amministrazione e cittadini. A partire dai contributi raccolti, l'Amministrazione avrà infatti la possibilità di valutare alcune piccole migliorie volte a favorire l'accesso all'area in completa sicurezza".

Il sondaggio online proseguirà fino al 30 settembre 2021. Tutti possono partecipare all'indagine attraverso la compilazione di un breve questionario online che ha lo scopo di rilevare il parere dei cittadini rispetto alla viabilità e alla sicurezza stradale di accesso al parco Coletta.

Per partecipare visitare il sito: bit.ly/sondaggio_mobilityamoci

