SPORT - Domenica 12 settembre 2021 (alle 9.30) dal centro sociale 'Il Parco' di via Canapa. Previste una corsa competitiva di 10 chilometri, una camminata e due minipodistiche Con ASD Doro al via la prima edizione della manifestazione podistica "Corri con gli Azzurri"

Si è svolta in mattinata (mercoledì 8 settembre) nella residenza municipale di Ferrara, la conferenza stampa di presentazione di "Corri con gli Azzurri", manifestazione sportiva organizzata da ASD Doro in collaborazione con l'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'ItaIia-sezione di Ferrara che si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara.

L'iniziativa, una corsa competitiva di 10 chilometri, si svolgerà domenica 12 settembre con partenza alle 9.30 dal Centro Sociale Il Parco di via Canapa 4 e si snoderà fino all'abitato di Malborghetto di Boara articolandosi quasi interamente su pista ciclabile, asfaltata e protetta. Previste inoltre una camminata ludico motoria di circa 6 chilometri e due minipodistiche.

All'incontro con i giornalisti erano presenti l'assessore allo Sport Andrea Maggi, il delegato provinciale Coni Point Ferrara Ruggero Tosi, la presidente della sezione di Ferrara dell'Associazione Azzurri d'Italia Luciana Pareschi, il presidente della asd Doro e organizzatore della gara Luciano Mazzanti, il referente dell'Atletica Leggera UISP Ferrara Cristiano Campagnoli.

"Un'iniziativa come questa, che ritorna dopo una pausa di due anni, - ha affermato l'assessore allo sport Andrea Maggi - non è solo un segnale ma la conferma che ormai la ripresa delle attività sportive c'è, siano esse agonistiche o meno. E questo è un fatto che rincuora, perché significa che non si è persa, pur fra tante difficoltà, la voglia e la forza di lavorare insieme. L'appuntamento di domenica prossima con il podismo - ha poi aggiunto l'assessore - si caratterizza per le sue diverse specificità: si tratta di una manifestazione che riparte sotto l'insegna più che prestigiosa degli Azzurri d'Italia sezione di Ferrara, che ha incrementato la sua formula iniziale con una camminata ludico motoria e che ha inoltre saputo avvalersi di un'importante cordata di partner dove trovano spazio anche quelli sociali, e questo naturalmente dà un valore aggiunto all'intero progetto".

(comunicazione a cura degli organizzatori) - 1.a edizione CORRI CON GLI AZZURRI - Domenica 12 settembre 2021

Domenica 12 settembre 2021 si svolgerà la nuova edizione di una competizione che già due anni fa aveva scaldato gli animi degli appassionati podisti e sportivi in genere ferraresi, la CorsAzzurra, ora rinominata "Corri con gli Azzurri!".

La Polisportiva Doro, su iniziativa deII'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'ItaIia - sezione di Ferrara, riprende dunque un discorso interrotto a causa di questa pandemia e Io fa con una manifestazione ancora più grande: alla camminata di 6 km che aveva rappresentato la prima edizione viene aggiunta una corsa competitiva sui 10000m, aperta a tutti gli atleti tesserati FIDAL, UISP e altri enti di promozione sportiva.

La manifestazione toccherà tre punti importanti:

1. Un momento di ripartenza dell'attività su strada dove ogni atleta misura su sé stesso la propria preparazione atletica.

2. Riallacciare la socialità insita in questo tipo di manifestazione, nella quale si incontrano persone di ogni età: dai bambini fino all'età più matura.

3. Ricordare a tutti che gli "Olimpici e Azzurri d'ItaIia", associazione benemerita del CONI, portano e rappresentano i valori più profondi dello Sport inteso come salute, divertimento, socializzazione agonismo.

RITROVO e PERCORSO

Il ritrovo per tutti è previsto presso il Centro sociale "Il Parco" di Via Canapa. Partenza arrivo sono all'interno del Parco e il percorso si snoderà fino a raggiungere l'abitato di Malborghetto di Boara, articolandosi quasi interamente su pista ciclabile, asfaltata e protetta.

I bambini percorreranno due distanze a seconda dell'età all'interno del Parco Bassani e verranno premiati dalle AVIS Provinciale e Comunale di Ferrara, graditi partner e patrocinatori dell'evento.

La camminata invece, di circa 6 km, ricalcherà il percorso della gara competitiva.



CONCORSO LETTERARIO - All'evento è legato un concorso letterario: "Memorie di Lockdown - il mio allenamento sportivo" che vede nelle vesti di capo della Giuria, il giornalista Stefano Lolli. Le premiazioni saranno curate dalla Fondazione ADO di Ferrara, che si aggiunge così ai prestigiosi partner e patrocinatori della manifestazione, che approfittiamo per ricordare: il Comune di Ferrara, il CONI Comitato Regionale Emilia-Romagna, il Panathlon Club Ferrara oltre alle succitate AVIS e ADO.

DISPOSIZONI PARTICOLARI - La manifestazione, realizzata sotto l'egida della UISP e curata dai giudici di gara della Lega Provinciale Atletica Leggera dello stesso ente e dalla sezione di Ferrara della FICR, è pensata per rispettare tutti i protocolli COVID: gli atleti dovranno tenere la mascherina per i primi 500 metri del percorso, il cronometraggio sarà realizzato tramite chip usa e getta, il ristoro sarà tutto confezionato e verrà svolta una rigorosa sorveglianza per evitare gli assembramenti.

ORARI E PARTENZE

- 10 settembre 2021 ore 23 chiusura iscrizioni on line sul sito UISP Atleticando

- sabato 11 settembre dalle ore 16 alle 19 ritiro pettorali presso la sede di del Centro Sociale il Parco

- domenica 12 settembre dalle ore 7.30 ritiro pettorali

-ore 9.15 partenza della gara competitiva a seguire la camminata

-Premiati i primi 10 di ogni categoria ( 3 Maschili e 2 Femminili) e i primi 15 della categoria femminile e maschile più numerosa.

-Minipodistica premiata da Avis i primi 5 di ogni categona

-Società premiale le prime 5 società con almeno 15 iscntti,

-Cronometraggio FICR con chip usa e getta. -

-Concorso letterario "Memorie di Lokdown Il mio allenamento" inviare elaborati a eventi@poldoro.it premiati da ADO Ferrara

L'invito è quindi quello di partecipare numerosi e di seguire le Pagine Facebook della Polisportiva Doro a degli Atleti Olimpici e Azzurri d'ItaIio di Ferrara per rimanere aggiornati

Facebook: CORRI IL TUO 10000 CON GLI AZZURRI !!!

Immagini scaricabili: