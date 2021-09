POLIZIA LOCALE - Nell'ambito delle attività di controllo in zona Gad Identificato e deferito in stato di libertà uomo già raggiunto da divieto di ritorno della Questura

Nel pomeriggio di mercoledì scorso, 15 settembre, la Polizia Locale Terre Estensi ha deferito in stato di libertà un trentanovenne uomo di nazionalità nigeriana di 39 anni residente in un comune dell'Abruzzo, per l'inottemperanza del divieto di ritorno nel capoluogo estense, emesso dal Questore di Ferrara nel febbraio di quest'anno.

Agli Agenti della Polizia Locale che presidiavano la via Nazario Sauro, è apparso sospetto l'atteggiamento dell'uomo, recalcitrante ad esibire i documenti e a declinare le generalità ai fini della sua identificazione. Attraverso i controlli, dai quali tentava in ogni modo di sottrarsi, è emerso che il soggetto era già noto alle Forze dell'Ordine. L'accertamento è scaturito nell'ambito dei servizi di controllo del territorio in zona GAD.

Il reato è previsto dall'art. 76 comma 3 del Decreto Legislativo 159 del 2011, c.d. "Codice antimafia", il testo che raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione.

