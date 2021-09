UNIVERSITA' - Da giovedì 23 a martedì 28 settembre con una giornata di studio nella sala Agnelli della Biblioteca Ariostea Ambiente, clima, comunicazione e letteratura al centro di alcune iniziative Unife

Dalla sociologia dell'ambiente alla comunicazione ambientale fino ad arrivare all'eredità culturale di Dante nella tradizione letteraria ferrarese. Sono questi i temi di alcuni degli appuntamenti Unife in programma nei prossimi giorni.

23 e 24 settembre 2021 - XIII convegno di sociologia dell'ambiente, "La sfida di Gaia alla società dell'estrazione"

Si parte giovedì 23 e venerdì 24 settembre 2021 (ore 9-17.30) con il XIII convegno di sociologia dell'ambiente, "La sfida di Gaia alla società dell'estrazione", nato dalla collaborazione tra l'AIS - Associazione Italiana di Sociologia con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Ferrara e sviluppato grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Architettura, il Dottorato di ricerca internazionale in Sostenibilità ambientale e Benessere e con LSU - Laboratorio di Studi Urbani di Unife.

Obiettivo del convegno è approfondire, teoricamente ed empiricamente, le caratteristiche della sfida che Gaia (la Terra) sta portando alla società iperindustriale e iper capitalista, orientata a una corsa all'estrazione e valorizzazione delle capacità naturali e umane a livello planetario, trascurando l'esigenza di un riequilibrio distributivo e il riciclo delle molte risorse già disponibili.

27 settembre 2021 - Conferenza "Sustainability Communication, Research, and Youth Engagement"

Lunedì 27 settembre 2021 dalle ore 17 alle ore 19 il professor Massimiliano Mazzanti del Dipartimento di Economia e Management di Unife interverrà alla conferenza in presenza e in streaming "Sustainability Communication, Research, and Youth Engagement", ideata da Rethinking Climate, con il patrocinio dell'Università di Ferrara.

L'evento tratterà i temi della comunicazione ambientale, dell'impatto dei media, della ricerca e dell'impegno di giovani cittadine/i per aiutare il nostro pianeta. Scopo dell'iniziativa è promuovere un dialogo sulle sfide della crisi climatica e raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi.

28 settembre 2021 - Giornata di studio "La Commedia di Dante a Ferrara"

Martedì 28 settembre 2021 a partire dalle ore 9.30 si terrà invece la giornata di studio in presenza e online "La Commedia di Dante a Ferrara" per discutere dell'eredità culturale di Dante nella tradizione letteraria ferrarese. L'evento è organizzato in occasione della pubblicazione della nuova edizione critica dell'Inferno di Dante, realizzata dal gruppo di ricercatrici e ricercatori ferraresi coordinati dal professor Paolo Trovato del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Ferrara.

All'iniziativa, che si svolgerà in presenza nella Sala Agnelli della Biblioteca Comunale Ariostea (via delle Scienze, 17 - Ferrara), interverranno numerosi esperti della materia tra cui il professor Paolo Trovato. Al termine dell'incontro, alle ore 15.30, i/le partecipanti saranno accompagnati alla "Esposizione di manoscritti, antiche edizioni e opere artistiche del 'viaggio' dantesco alla Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara" (iniziativa della Regione Emilia-Romagna).

Per ulteriori informazioni e le modalità di partecipazione alle iniziative, consultare la sezione Eventi del sito unife.it

(Comunicazione a cura di Ufficio Stampa dell'Università degli Studi di Ferrara)



