GIOVANI - Tanti laboratori rivolti ai giovani tra settembre e dicembre 2021 Ferrara Contemporanea è condivisione, interdisciplinarità, dinamismo

Ferrara Contemporanea è un progetto al sostegno del protagonismo e ai talenti dei giovani nelle arti contemporanee realizzato a partire dal 2020 con il contributo della Regione Emilia-Romagna, coordinato e cofinanziato dal Comune di Ferrara attraverso l'Assessorato alle Politiche Giovanili guidato dall'assessore Micol Guerrini, curato da enti e associazioni dell'ecosistema culturale ferrarese.

Ferrara Contemporanea è un incubatore di idee che si articola in 5 cantieri: musica e podcast; teatro e performance; arti visive e cinema; design e artigianato; editoria e scrittura.

Web radio Giardino, MusJam, Flauto&Variazioni, Basso Profilo e Il Turco hanno co-progettato le attività del cantiere musica e podcast di Ferrara Contemporanea 2021.

Si partirà il 25 e 26 settembre 2021 con Flauto in corso, due laboratori intesivi in cui i docenti, Emmanuela Susca e Filippo Mazzoli, illustreranno ai partecipanti i punti cruciali per affrontare al meglio le difficoltà di una carriera musicale. L'iniziativa è a cura di Flauto&Variazioni.

Giovanni Gozzoli, formatore di podcast dell'agenzia nazionale giovani, Chiara Tarabotti, registra e autrice teatrale, Mercin Pontoriero, sound designer e tecnico audio, saranno i docenti dei laboratori Inaria Radio Lab organizzati da Radio Web Giardino. Il laboratorio si articolerà in 3 parti: come fare un podcast, 4 incontri ad ottobre (4,11,18, 25 dalle 20.30 alle 22.00) a cura di G.Gozzoli; come scrivere un radiodramma, 8 incontri serali in novembre e dicembre a cura di C.Tarabotti (15,18,22 novembre, 2,6,12 dicembre); come registrare un podcast, 5 videolezioni a cura di M.Pontoriero, online a partire dal 5 dicembre.

Da ottobre a dicembre l'associazione culturale e scuola di musica Musijam svilupperà il progetto Diversamente giovani...in un glissato creativo, un laboratorio di espressione vocale per sviluppare abilità e competenze specifiche e realizzare un evento da presentare durante il mese di dicembre. Settimana dopo settimana il lavoro sulla voce e espressione vocale non verbale e sulla respirazione favorirà la conoscenza di sé e l'attitudine all'ascolto.

In ottobre e novembre la Basso Profilo aps svilupperà nella Wunderkammer sul fiume volano il progetto Darsena elettronica, una residenza d'artista con Francesco D'Abbraccio - Lorem, musicista e artista visivo esposto alla London Design Biennale, Triennale Milano, Fondazione La Masa Venezia, Stereolux Lyon, Festival International du Graphisme de Chaumont. Lorem è un'indagine sull'interazione uomo-macchina nell'era dell'intelligenza artificiale. Negli ultimi anni D'Abbraccio ha costruito una piattaforma collaborativa coinvolgendo artisti di IA, video artisti, ricercatori di ingegneria dell'informazione e progettisti di strumenti musicali con lo scopo di produrre audio, immagini e testi originali.

Chiuderà le attività del cantiere in dicembre il progetto Hug the dj a cura di Il Turco, una tavola rotonda sugli sugli esiti del progetto biennale Ferrara Contemporanea e un dj-set a Wunderkammer per abbracciare metaforicamente il mondo dei dj-vj e del clubbing così duramente colpito dalle conseguenze della pandemia di Covid-19.

